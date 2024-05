Le inhibieron la camioneta y le llevaron todos sus elementos de trabajo

Este lunes, Marcelo dejó su camioneta estacionada en inmediaciones del Súper Mami, descendió y se retiró a realizar unas diligencias y, cuando regresó, 20 minutos más tarde, se dio con que le habian robado todos sus elementos de trabajo.

«Me bajé, puse la alarma y sentí un sonido raro pero la verdad es que no me di cuenta. Eran las 8 de la mañana, cuando volví me doy con que me habían llevado una mochila con documentación, carpetas del trabajo, tensiómetro, mis lentes recetados y un pequeño nebulizador», contó el damnificado en diálogo con RESUMEN.

La Toyota Hilux no estaba violentada, por lo que el profesional sospecha que el delincuente actuó con inhibidor de alarmas.

«Hace cinco meses me rompieron el vidrio en Córdoba para robarme. No son objetos de tanto valor pero para mí es mucho», agregó.