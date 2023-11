«Le pedimos a la sociedad que cuiden el agua, ya que esta es una bajante histórica del Río Anisacate»

Durante la mañana de este jueves, Maxi Caminada, Secretario de Servicios Públicos de Alta Gracia, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el secretario avisó sobre el cuidado responsable que deben tener los vecinos en cuanto al uso del agua, a causa de la sequía que atraviesa el Río Anisacate: «Estamos ante una crisis hídrica histórica, donde la bajante es realmente muy preocupante y algo que no se ha visto en los últimos 20 años. El río Anisacate es de donde nosotros tomamos el agua para proveer a todos los vecinos, y las consecuencias de esta crisis y a la espera de las lluvias, que se esperaba para septiembre pero no llegaron. Hay que empezar a pensar en el consumo responsable del agua».

«Los que conocen el dique La Toma, en la parte inicial del río Anisacate, hay un dique de contención con un murallón y habitualmente (hasta en invierno) se ve que el agua pasa por arriba. Hoy no pasa absolutamente nada de agua por ahí. Nunca he visto ese sector del río en las condiciones en las que se encuentra ahora. Desde la OMS se prevé para la Argentina un consumo de 180 litros por día por persona», dijo.

Ante este pedido, Caminada expresó que «Estamos haciendo un llamado de atención y pedido de colaboración a todos los vecinos. Siempre apelamos a la buena predisposición y voluntad, para que todos juntos podamos pasar esta situación y encontrar una solución, hasta que lleguen las lluvias».

«Apelamos fundamentalmente al consumo responsable y todas aquellas actividades que no son de primera necesidad, no se hagan. La prioridad es disponer del agua para el consumo personal, que es lo fundamental. Si hoy no disponemos del agua desde donde la estamos tomando y encima la estamos derrochando, no hay obra que se haga y que pueda paliar esta situación», finalizó.