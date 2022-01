Le robaron al referente socialista Nelson Sánchez

Ambos operativos se llevaron a cabo alrededor de las 13 horas, por personal de la Comisaría de San Nicolás, con orden de allanamiento de la Fiscalía de Alta Gracia.

En uno de los domicilios, el propietario intentó entorpecer el procedimiento y por ello fue detenido.

La investigación está relacionada con un hecho de robo en la vivienda del referente del Socialismo, Nelson Sánchez en la localidad de Villa Los Aromos.

Consultado por RESUMEN, Sánchez relató que los malhechores ingresaron a la cabaña que alquila a turistas, de donde «se llevaron casi todo, ropa, dinero, notebooks. Después pasaron por mi casa, sabían por donde entrar pero pensaban que no había nadie y estaba mi nuera. Se encontraron con ella y logró esconderse en una habitación. Cuando quisieron forzar la puerta, afortunadamente se les rompió el picaporte y no pudieron ingresar. También me robaron ropa, dinero y oro».

Y agregó: «Son muchísimos los robos en la zona, afortudamente no pasó a mayores».