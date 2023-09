Le robaron la moto mientras estaba en la procesión y le hicieron más de 20 llamadas extorsivas

A Diego le robaron la moto mientras estaba en la procesión. Este vecino de Alta Gracia había dejado su Zanella ZB 110 en el estacionamiento de Prudencio Bustos y Belgrano y, horas más tarde, el rodado ya no estaba.

«Habré regresado al estacionamiento entre las 18:30/18:45 y mi moto ya no estaba. Les avisé a los de tránsito que estaban a metros de donde la había estacionado y me dijeron que habían visto nada. Me llamaron a un móvil de la policía, me tomaron los datos y después me fui a la Unidad Judicial a realizar la denuncia», contó el damnificado a RESUMEN.

En paralelo, Diego había publicado el robo a través de las redes sociales para hacer más rápida la búsqueda, lo que derivó en constantes llamadas de personas que le aseguraban saber dónde estaba el rodado y le pedían dinero por datos.

Diego asegura que en gran parte esos llamados fueron ignorados pero que, en un momento y ante la insistencia, en compañía de un efectivo de turno de la fiscalía, le siguieron el juego a los supuestos estafadores. «Yo me di cuenta de que era un engaño y no tenían datos certeros, después no llamaron más», agregó.

En tanto, el rodado dominio A176XAW aún no aparece.