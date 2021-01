Le robaron la moto y ofrece 10 mil pesos de recompensa para recuperarla

El hombre había dejado su motocicleta Honda Wave azul estacionada en inmediaciones de la estación de servicio Axion y, cuando salió, observó a un sujeto llevársela. “Yo llamé a la policía inmediatamente pero se demoraron más de media hora. Hice la denuncia y aún no tengo respuestas y hasta me dirigí hasta donde controlan las cámaras pero me dijeron que las que están en esa zona están rotas”, contó el hombre angustiado a RESUMEN.