Le robaron las dos motocicletas de sus hijos la misma noche: “siento angustia e impotencia”

Otra vez el robo de motocicletas vuelve a ser noticia en Alta Gracia. Lo asombroso y doblemente lamentable es que en esta oportunidad las víctimas fueron dos hermanos de calle Aguirre Cámara a quienes en horas de la madrugada les sustrajeron sus rodados: una Gilera 110 y una Motomel 150 serie 2.

RESUMEN dialogó con Gabriela, madre de los damnificados, quien contó que se percató de la situación alrededor de las 7 de la mañana cuando se disponía a salir a trabajar. “Me levante y vi que las motos no estaban. Mis hijos las guardan al costado de la casa, es una parte que de noche se ve oscura. Los que se las llevaron pasaron por el lado de un auto que está estacionado y creemos que fue alguien que pasa siempre por el lugar, gente que ve el movimiento, porque el portón hace mucho ruido y se nota que lo levantaron para no hacer ruido y poder sacar las motos. El perro que siempre ladra tampoco ladró y es raro, no sabemos si no le habrán dado algo”.

Con un tono angustiante, la mujer afirmó que radicaron la denuncia y que cerca de su casa hay una cámara que quizas pudo haber captado algo, pero que desconoce si funciona. “La verdad es que no sabemos si esa cámara pudo ver algo. Esta es una zona donde ya han robado motos pero no a esta altura, sino mas abajo. Se llevaron el esfuerzo de ellos porque mis hijos son dos laburantes y el dueño de la moto mas grande todavía la está pagando. Siento angustia e impotencia porque laburamos todo el dia y no tenemos problemas con nadie, para que nos suceda esto”, culminó la mujer.

A quien tenga algún dato de los rodados, se ruega comunicarse a la comisaría mas cercana o al 3547590059