Le robaron sus pertenencias de adentro del auto en zona bancaria

El hecho se registró a las 9 de la mañana del miércoles 2 de marzo detrás del Tajamar, en el estacionamiento de un banco y de la zona céntrica.

«Les comento lo que me sucedió el día de ayer, en la ciudad de Alta Gracia, puntualmente en el banco Santander Río de la misma. Aproximadamente a las 9 de la mañana, ingresé con mi vehículo, al estacionamiento del banco. Al descender, me percaté de que se encontraba al lado mío, otro vehículo, con un sujeto, del lado del conductor (posible sospechoso, por el momento). Sin pensar nada extraño, a los metros, cierro el vehículo, con el cierre centralizado, sin corroborar si había cerrado correctamente y me dirijo a la puerta del banco, para ingresar» comienza el relato de Augusto Mertal.

Y continúa: «Como se encontraba lleno el interior del banco, me hacen esperar afuera. Al pasar unos minutos, una mujer que se encontraba a mi lado desde que llegué, me avisa que ella estaba antes que mi, para ingresar, pero que se iba al auto y volvía, que le cuidara el lugar; sin dudarlo, digo que si».

«Al instante, sale el guardia del banco y me dice que ingrese, le digo que había otra persona antes, pero me hace pasar igual. Desde ese momento, no ví más a esa mujer, no volvió a ingresar al banco (otra presunta sospechosa). Después de hacer mis trámites en el interior del banco, salí y al llegar a mi vehículo, observo que no se encontraba puesto el cierre centralizado, abro la puerta y al ascender, me encuentro con pertenencias personales desparramadas y me faltaba la mochila, con notebook, dinero, ropa del trabajo y cosas personales, ya que recién volvía de trabajar de la Ciudad de Córdoba Capital. Fue en ese momento que avisé al banco y a la policía. Revisé la camioneta y no tenía ninguna cerradura forzada ni tampoco ningún cristal roto. Al parecer han usado un inhibidor. Ahora está la justicia investigando, aún no me han dado las imágenes de las cámaras del suceso» concluyó Mertal su testimonio.

Cabe recordar que a fines de enero, dos personas con frondosos antecedentes fueron detenidas en barrio Cámara mientras circulaban en un Gol Trend con un inhibidor tipo handy, barretas y hasta navajas.