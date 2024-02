Leandro Morer: «La dirigencia del Comité local es la responsable del fracaso electoral del año pasado»

El ex candidato a Intendente y ex Concejal de Alta Gracia Leandro Morer fue entrevistado esta mañana por el programa #TodoPasa de la 88.9 esta mañana y aseguró que al Gobierno de Javier Milei «hay que darle las herramientas para que lleve a cabo su gestión» pero desmintió que ocupe un rol puntual dentro del esquema de alguna dependencia nacional más allá de que se lo vio organizando eventos para el Subsecretario de Cultura de la Nación Iván Camaño. «Si gestiono actos con recursos de la Nación es para la gente, no me guardo los contactos», afirmó.

Sobre Córdoba, Morer aseguró que probablemente el Congreso de la UCR Córdoba termine confirmando la expulsión de la Vicegobernadora Prunotto pero no le parece que sea «la manera de solucionar las cosas» y dio el ejemplo de Cobos «cuando fue expulsado por ser vice de Cristina y luego lo fueron a buscar». Siguiendo dentro de la orgánica partidaria, Morer aseguró que «deberían prorrogarse todos los mandatos partidarios y dejar de pensar en la interna en plena crisis económica».

Llegando a Alta Gracia Morer dejó claro que el abogado Flavio Molgara, referente propuesto por la alianza Barrionuevo-Allende, no es «su candidato» para presidir la UCR Alta Gracia y que ese sector debería ser «más amplio ya que «la dirigencia del Comité local es la responsable del fracaso electoral del año pasado».

Además el radical coincidió con la decisión tomada por el Intendente Marcos Torres de suspender las obras en la Avenida del Libertador fue «razonable» y sobre la mayoría calificada que Torres maneja en el Concejo Deliberante «no le asusta por que la Ciudad no está en manos de un loco autoritario». Para finalizar, Morer volvió a repetir que quiere «ser Intendente de Alta Gracia, pero no es un deseo».