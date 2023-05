Leandro Morer y «Chochi» Molina: «Juez es gobernador desde que Hacemos Por Córdoba armó la lista»

Leandro Morer, candidato a legislador departamental y Abra «Chochi» Molina, su suplente, dialogaron con el equipo de «Todo Pasa», programa radial de FM 88.9 sobre cómo fue el proceso de elección de la fórmula y cuáles son sus propuestas.

«Hace un tiempo que vengo trabajando con un equipo en varias localidades del departamento y pedimos estar, a Daniel Juez, en vistas del proyecto, que tengan en cuenta al Departamento Santa María. Anteriormente estuve trabajando desde el llano, por lo bajo, hablando con los vecinos. Hoy tengo una responsabilidad, ser parte de esto me hace sentir excelente, muy bien. No solamente estuve en Villa del Prado, tengo mi estudio de abogado, y tengo un emprendimiento gastronómico. Pase momentos buenos y malos, una de mis hijas se fue al exterior para buscar una oportunidad que este país no le da y eso me movilizó a salir a la cancha» comenzó Morer.

Sobre la provincia de Córdoba, el candidato afirmó: «Los que están gobernando Córdoba se olvidaron de los cordobeses»

A nivel local, con respecto a su supuesta doble candidatura o no a intendente, manifestó que «se viene un grupo de jóvenes radicales muy fuerte, con muchas ganas de ganar, de participar, de estar y de pelear, son el recambio se viene, esta empujando. Debemos ubicarnos donde estamos, no estoy diciendo que estoy viejo».

Por su parte, Abra «Chochi» Molina, suplente de Morer, contó que siempre está detrás de los candidatos, «esa es mi tarea habitual y hoy me toca estar en frente de la gente». Molina entró en escena tras la salida como Presidente del Circuito Radical Departamento Santa María de Nelson Luján, ya que ocupaba la vicepresidencia del mismo. «Encontré un departamento detonado, eso había bajado la espuma de los correligionarios. Hace dos años que lo venia recorriendo, tras un acuerdo con él. Estábamos bastante quietos, el no lo había recorrido. Lo bueno es que en cada lugar tenemos un candidato, fueron momentos difíciles, desde el martes estábamos negociando, en cada lugar del departamento tenemos una persona o radical o JPC hoy está mejor». «Tengo un rol bastante maternal, creo no tener enemigos, no tengo problemas con ningun sector, con ningún espacio» agregó.

Con respecto a la negociación previa en la elección de la fórmula, dijo: «Hubo fricción en la previa, se da naturalmente, es parte del proceso. Lucía (Allende) se fue dando cuenta de que no es su momento y me dejó a mí. Es una de las concejales mas aguerridas y fuertes».

En relación a porqué eligieron a Molina, Morer relató: «Fue elegida por su trayectoria tanto en el partido como su trabajo en el gobierno provincial. Se que lo que gestione Chochi, lo que pida va a llegar directo a infraestructura de la provincia, por ejemplo».

Sobre las propuestas de la dupla, el candidato enumeró: «En estos 40 días, hemos llevado planteos puntuales a Luis Juez. Uno es el agua en verano en Alta Gracia, ya estamos trabajando con dos ingenieros. También hemos hablado del Hospital Regional Illia, queremos potenciarlo con herramientas y la construcción de otro hospital. Además planteamos que no puede ser que no se hayan pavimentado calles del recorrido del transporte público de pasajeros. Con respecto a calle Libertador, dudo que lo hagan, ya que el arreglo de canteros, nomás, es una exageración».

Respecto al diagnóstico provincial, aseguró: «Con los docentes, el arreglo fue de manera extorsiva, aún no se arregló lo de los médicos. Hay inseguridad. Hay impunidad y por eso la alternancia es necesaria. No puede ser que los funcionarios sigan libres como si nada, por ejemplo el caso ´Blas´, por eso hay que cambiar. Hacemos por Córdoba tiene impunidad, desde Schiaretti hasta ministros que viven acá en Alta Gracia, se sienten impunes. Los vecinos de Córdoba tenemos que votar contra la impunidad. Al único que tengo miedo es a Dios no a otro candidato».

Vaticinó que va a ganar Luis Juez, «me dijo que no me van a soltar la mano y por ello tenemos una responsabilidad muy grande. Es la primera vez que me toca estar tan cerca del proyecto y la plataforma de gobierno de los próximos 4 años. Me siento totalmente contenido, es un gobierno que le tiene asco a la impunidad».

Abra «Chochi» Molina, contó que hace 22 años milita en la Unión Cívica Radical. «Fui parte de la campaña de 1983 y secretaria del ´Gordo´ Luppi por 20 años. Estuve caminando al lado de él, de quien aprendí la forma de trabajar, de encararle a la vida. Tengo dos hijos y hoy vivo en barrio Córdoba donde nací, viví un tiempo en barrio Sur. Tenemos muchos problemas en el sector. Me jubilaron en pandemia, trabajé en la legislatura durante muchos años y me pasaron al ejecutivo de ´prepo´ al área de ´Municipios y Comunas´, aprendí un montón, Omar Danielle fue mi jefe directo, es mi libro de consulta».

Con respecto a Walter Saieg, Morer aseveró: «Hace mucho que no nos vemos y seguramente que empieza un proceso electoral nos vamos a ver. Alguna vez dije que le quería ganar a Walter Saieg, ahora no puedo compararme con Walter, tengo que hacerlo con quien esta ahora».

«Luis Juez es gobernador desde que HPC armó la lista: la provincia esta abandonada. Roban cada dos minutos. Hay daño ecológico para hacer la autovía, invertimos el doble para hacerla por donde debían hacerla. Debemos darle una solución ya a ciertos temas, tenemos que ser fuertes, concisos, Llaryora tiene muchos compromisos porque sino cae él» definió el radical.

En el mensaje a los votantes, Morer afianzó: «En esta campaña tenemos que trabajar todos juntos para Luis Juez gobernador y también para tomar las decisiones en el departamento. Primero para Juez, luego para Rodrigo (De Loredo) y finalmente para intendente. Mi apoyo a nivel nacional, será para Patricia Bullrich y después vamos a pensar en Alta Gracia». «El electorado me conoce trabajando-trabajando. Seguramente nos va a elegir porque tenemos la mejor propuesta, desde hace dos años venimos trabajando» expresó Molina.

En relación a Alta Gracia, el ex concejal declaró que todos los referentes coinciden en que irá de candidato a intendente a quien mida mejor en las encuestas.