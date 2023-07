Leandro Vallejos: «Voy a caminar el departamento y a trabajar para las elecciones nacionales»

El Secretario General de la UOLRA y referente de «Unión por la Patria» y ex candidato a legislador departamental de «Creo en Córdoba» Leandro Vallejos Arce, dialogó en una entrevista con el equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre las elecciones a nivel nacional.

«Celebramos el acuerdo a nivel nacional, las dos fórmulas consensuaron la unión de varios sectores, son muy competitivas: Massa, el ´Chivo´ Rossi y Grabois y Abal Medina. Creo que tenemos muchas posibilidades, las encuestas nos dan que estamos peleando con los amarillos codo a codo. Falta poco para las PASO y la gente no debe olvidarse, como nunca o como siempre, que esto es por la patria. Queremos interpelar al electorado de la ciudad y del departamento Santa María, ya que voy a estar trabajando aquí por un tiempo» comenzó Vallejos Arce.

Sobre el contexto nacional e internacional, el referente habló sobre el gasoducto que se terminó hace unos días, «arrancamos en funciones y a los pocos días nos tuvimos que guardar por la pandemia. A nivel internacional, la guerra entre Ucrania y Rusia, la primera es una productora muy importante de granos, principalmente de trigo, los commodities se elevaron. Ls multinacionales fijan los precios. La sequía en Córdoba. Más allá de todo, seguimos generando puestos de trabajo y la desocupación es la más baja en mucho tiempo. Lo que hay que bajar es la inflación, que hace mella en nuestros salarios, sobre todo en los de la economía popular. Necesitamos mejores políticas y que Alberto (Fernández) no sea tibio. Y la derecha no es la alternativa».

A nivel local, criticó algunas propuestas de rerpresentantes de Juntos por el Cambio: «El otro día escuché al representante de los amarillos de La Paisanita, dijo que iban a apostar al turismo. Me parece bien pero tiene que haber dinero en los bolsillos de la gente…y que van a generar trabajo a partir del mismo…pero con un gobierno ,como el de Macri, Larreta, Bullrich, Milei que recortan, cierran y no harán obras públicas…tenemos que debatir».

«El movimiento de trabajadores debe ser interpelado y saber de que lado va a estar. Ya recibí varios llamados de que a nivel nacional van a jugar con nosotros y no con el Gringo Schiaretti. Sabemos que Alberto ha hecho no todo lo que quisimos. No se votó ninguna ley contra los trabajadores, estamos generando formas para que tengan una mejor vida» opinó.

Ante la pregunta sobre que pasó con los diez puntos que tenía el Frente de Todos anteriormente, respondió: «Nos comió la polarización, pero ante la posibilidad de que ganara Juez, optaron por Martín Llaryora. Cuando hacen y hacemos el barrido de los votos, nos damos cuenta de que en los sectores populares -donde está nuestro voto- decidieron acompañar a Hacemos Unidos por Córdoba».

«Fue una especie de candidatura testimonial la de D´Alesandri y Estévez. Si les ofrecés siempre lo mismo… hay figuras nuestras que son buenos compañeros pero son modelos agotados, no tienen votos ni desarrollo territorial y pertenecen a lo que no nos gusta, a la lapicera de Buenos Aires. Yo estoy por una cuestión ideológica, no por plata, lo único que queremos es trabajar» manifestó sobre las elecciones provinciales.

En Alta Gracia, «nuestra fuerza no ha tomado ninguna definición con respecto a las elecciones locales… pero no descarto nada, ni mi candidatura a intendente ni no presentarme. ´Juntos por el Cambio´ no nos representa y el oficialismo lleva adelante políticas parecidas a los amarillos. Queremos generar políticas reales a la economía popular y por ello algunos no quieren hablar con nosotros».

«Vamos a trabajar por Massa presidente y venimos con una agenda: vamos a hablar de productividad, economía popular, comercio, ciencia y tecnología, derechos humanos, salud mental. Les vamos a pedir el voto pero les vamos a contar cómo vamos a trabajar y como nunca y como siempre, es por la patria» concluyó.