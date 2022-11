Lelé Quiroga: “Lo más lindo que puede tener uno en la vida es vivir de lo que le gusta”

Cada 22 de noviembre se celebra el Día del Músico, en honor a Santa Cecilia, patrona de todos los músicos, que fue nombrada en 1594 por el papa Gregorio XIII. Por ello, Todo Pasa dialogó con uno de los artistas más convocantes de la ciudad, Cristian “Lelé” Quiroga, quien habló sobre sus raíces, primeros pasos y el día a día en este rubro tan particular como es el arte. “Hace ya casi 20 años que estoy en la música. El escenario te lleva a innovarte. Amo el folklore, pero vengo de raíces más tropicales por mi familia. A través del tiempo, me fui renovando y la gente aceptó ese producto. Mi show y repertorio consiste en lo que está de moda y le gusta a la gente, por eso se me han abierto muchas puertas. Siempre digo que amo la música, amo cantar y lo más lindo que puede tener uno en la vida es vivir de lo que le gusta. Es un trabajo, pero gusta más cuando uno deja algo en la gente. Es un camino que cansa, pero no lo sentís porque lo hacés con gusto y amor”, expresó el artista.

Además de dedicarse a la música, Lelé trabaja en Ciudad Universitaria como secretario en el área de Odontología. Sin embargo, su vida está enfocada al arte. “Tenemos proyectos de seguir creciendo siempre. Estos últimos cuatro años, he recibido muchas convocatorias para tocar. La realidad es que me va bien. Diciembre tengo muchas fiestas privadas”. El músico nació en una familia de artistas, donde su padre de joven tuvo un grupo llamado “Cuarteto rimbombante”, donde él cantaba.

En cuanto a su carrera como músico y su preparación para las presentaciones, Lelé dijo: “A mí me han nacido muchas cosas solas. Hay un contacto muy especial con el público. Estudio canto en Córdoba para poder tener buena técnica. Me gusta hacer deportes también. En los eventos uno no se mide mucho, pero hay que tener una buena imagen al momento de actuar. Hay que ser profesional. Quiero abrirme en las redes y que me conozca el resto del país. Este año estaré nuevamente en Colectividades, por décimo año consecutivo”.

Por último, desde su experiencia como artista, Quiroga ofreció una serie de recomendaciones para los más jóvenes. “Si van a encaminar algo, que lo hagan seriamente, con profesionalismo, que estudien, armar una buena propuesta que guste y llegue a la gente. Lo importante es tener disciplina, con metas y concentrados”.