Leonardo Limia: «Desde el espacio de Alejandra Vigo vamos a seguir redoblando esfuerzos»

Leonardo Limia, Presidente del bloque Hacemos por Córdoba en la Legislatura, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre su gestión como legislador y sobre los siguientes 4 años.

«Ha sido un periodo legislativo marcado por la pandemia, donde rápidamente nos adaptamos y estuvimos a la altura de las circunstancias, donde la salud fue prioridad. Luego, en el marco de la crisis económica nacional, presentamos proyectos para incrementar la actividad económica, basados en la producción y el trabajo, como las banderas que siempre portaron José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti» comenzó el legislativo. A nivel provincial, Limia destacó las gestiones realizadas con respecto al biocombustible, los parques industriales, la economía del conocimiento, lo relacionado a la infraestructura provincial, lo relacionado con las rutas y los gasoductos, por ejemplo, no sólo en cada una de las 427 comunas. sino también en los barrios populares. «Le dimos instrumentos al ejecutivo para que continuara con su plan en toda la provincia» agregó. «La pandemia nos dejó muchas enseñanzas, hoy la legislatura se modernizó, mantiene sus puertas abiertas, progresista, tal cual lo determinó en su momento Manuel Calvo y HPC».

Sobre su mentora, Alejandra Vigo y la paridad que habrá en la legislatura, expresó: «Soy muy agradecido de Juan Schiaretti y de Alejandra Vigo, ya que siempre estuve en lugares importantes, me dieron varias oportunidades, fui creciendo y aprendiendo. Lo que viene es poder consensuar, vamos a tener una cámara diferente: 33 de HUPC, 33 de JPC y 4 de bloques particulares. Hay que buscar las formas de ponernos de acuerdo, no podemos privar a la ciudadanía de tener leyes por caprichos políticos, hay que hacer un gobierno a la altura de lo que los cordobeses se merecen».

Con respecto al gobernador electo, Martín Llaryora,dijo: «Tengo una amistad de muchos años que lo conozco. Ya demostró su capacidad todas las veces que fue intendente, en San Francisco y en Córdoba Capital, a la cual le cambió la cara a la ciudad. También cuando le tocó ser vicegobernador y ministro. Va a poder continuar, Schisretti deja una vara altísima. Continuará ese camino con su propia impronta. Es un gran político, un gran dirigente y tiene una gran visión, Córdoba no puede parar de crecer. Lo hizo durante las gestiones de De la Sota y de Schiaretti y lo seguirá haciendo».

En relación a las autoridades de cada comisión, Limia especificó que aún se están desarrollando reuniones para determinar esas cuestiones, que por el momento el presidente provisorio de la cámara será Facundo Torres, dirigente de Alta Gracia. El presidente del bloque será Miguel Siciliano y la vicepresidencia, a cargo de Nadia Fernández. «Por mi parte estaré trabajando para que el gobierno siga siendo exitoso».

Limia detalló cuáles han sido los proyectos de los que fue partícipe: sobre la identidad de la provincia, la marca territorial de Córdoba, los presupuestos, el incremento de la actividad económica, el desarrollo urbanístico, la idea de legislatura abierta, capacitación de dirigentes en las comunas, sobre todo de los concejos deliberantes y en los tribunales de cuentas.

Sobre cómo se viene conformando el gobierno del presidente electo Javier Milei y qué le parece la convocatoria de Osvaldo Giordano para el ANSES, respondió: «Sigo sosteniendo el daño que el kirchnerismo le hizo a Córdoba. Recuerdo en diciembre del 2013, cuando la provincia pasó uno de sus peores momentos, con el acuartelamiento de la policía. Acompañé a Walter Saieg, como Ministro de Gobierno y nos dejaron solos, no nos enviaron ayuda. Se portaron mal con el campo con ´la 125´, con retenciones inapropiadas para tener competitividad. Me llamó la atención que dirigentes de HUPC apoyaran a Massa, que nos llevó a los niveles más altos de pobreza y más altos de inflación. Espero que el próximo gobierno pueda sacarnos de esta situación. No coincido con Milei con el tema de la justicia social, por ejemplo, soy peronista de cuna, pero tampoco la llevó a cabo el kirchnerismo, sino no faltarían los alimentos en la mesa. Con respecto a Osvaldo Giordano, me tocó trabajar de cerca con él, es una de las personas de los que más conoce sobre el estado y con respecto a lo provisional también. Franco Moretta, también cuenta con vasta experiencia en el tema del transporte».

«Milei necesita robustez política y por ello los gobernadores deben dar una mano en cuanto a la gobernalidad, no por las ideologías, sino para que salgamos rápido de la crisis» concluyó.