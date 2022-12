Leonor Martínez Villada: “Se está violando la calidad institucional y democrática de la provincia”

A pesar de que para algunas figuras del oficialismo, el tratamiento de la ley 10.406 es asunto cerrado, miembros del CCARI presentaron una nota ante el Ministro del Interior, Wado de Pedro, para que intervenga y vele por la institucionalidad de la provincia de Córdoba. Por ello, Leonor Martínez Villada, diputada nacional del partido, visitó los estudios de la 88.9 y dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre el asunto. “Presumimos que mañana miércoles se ponga en la Legislatura de la Provincia de Córdoba el tema de la re reelección. Hicimos esta carta-denuncia al Ministro del Interior, considerando que se está violando la calidad institucional y democrática de la provincia. No sabemos si tomará cartas en el asunto, pero él es el encargado de la institucionalidad de la provincia y acá se está violando, y como de costumbre, trampeando. Llevamos 24 años de un gobierno peronista. Creo que ya es momento de tener una alternancia. No podemos seguir trasladando al peronismo a todos los sectores. Sin alternancia se corre el riesgo de corrupción, de autoritarismo, se corta la justicia, se cortan las instituciones”.

Martínez Villada aseguró que desde la Coalición Cívica no apoyan la modificación del artículo 7 de la ley, al igual que García Elorrio y el juecismo. “No está tan cerrada la discusión como se dijo. Es algo momentáneo. Se ven los tiempos políticos y se especula. Ellos lo hacen para asegurarse la elección del 2023. Lo de González también se dejó pasar por eso”, declaró la diputada. Continuando con las elecciones ejecutivas, la referente del CCARI se refirió a la falta de transparencia con respecto a los términos y fechas para la elección a gobernador en la provincia de Córdoba. “Hay que ser claros y honestos, no sólo por el desgaste que pueda producir en Juntos por el Cambio, si no porque se debe actuar con reglas claras, no con especulaciones permanentes de parte del gobierno a su conveniencia. Eso crea, evidentemente, una indefensión”. Con respecto al armado del reglamento de Juntos por el Cambio, la diputada dijo: “Luchamos para hacerlo. Todavía no está firmado definitivamente. Es muy peligroso que si se hace una interna, por si el peronismo meta la cola”.

En cuanto a su trabajo dentro de la Cámara de Diputados, Martínez Villada comentó que se encuentran trabajando en la reforma de la Ley de Discapacidad, la cual comenzaron a trabajar en agosto pero aún no tienen un borrador del proyecto. “Aspiro a la nueva ley de discapacidad, que se implemente en todo el país y que se cumpla”, expresó. A su vez, habló sobre el trabajo de la comisión integrada por el peronismo, el socialismo, el frente de todos y JXC al realizar el Certificado Único de Discapacidad. “Es una locura la burocracia que hay que hacer para tener el certificado. De acuerdo a lo que se estima, en Argentina no lo tiene ni el 3% de la población con discapacidad, eso indica lo engorroso que es hacer el trámite. La opción es la inclusión de ellos en la sociedad”. Además, se refirió a una ley que plantea la capacitación obligatoria para los empleados públicos para saber cómo tratar a las personas con discapacidad en los establecimientos educativos.