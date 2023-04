Les robaron por tercera vez en menos de 15 días: «vinimos a vivir a esta zona buscando seguridad»

En las últimas horas, una familia de Despeñaderos fue víctima de la inseguridad, cuando delincuentes le dañaron la puerta del garaje y les llevaron numerosas herramientas.

«La verdad es que ya no sabemos que hacer. Por suerte no pudieron entrar a la casa, se nota que forzaron la puerta pero no pudieron entrar. Sí pidieron entrar al garaje y se llevaron una desmalezadora, dos garrafas, una amoladora y una bicicleta. Por lo menos es lo que vimos que faltaba, nos falta revisar bien Pep la verdad es que ya estamos hartos», expresó Santiago, el damnificado, a RESUMEN, quien aseguró que es la tercera vez en menos de 15 días que les roban.

«La otra vez se metieron por el patio y nos llevaron la bici de mí nene más chico y hasta unos inflables que había en la pileta. También zapatillas y ropa que había en la soga. Cuatro días antes también nos habían entrado y se llevaron una parrilla, otra máquina de cortar el pasto y un hacha», añadió indignado el vecino.

«Nosotros nos mudamos acá hace poco más de un año y nos vinimos buscando más seguridad porque veníamos de un barrio jodido allá en Córdoba. Pero la verdad es que acá ya están robando casi todos los días y ya no sabemos que hacer», se explayó Santiago, mientras remarcó que piden mayor presencia policial en la zona.