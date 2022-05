«Les vendieron humo» y prácticamente están en la calle: la realidad de Agustín y su familia

Agustín y Alejandra llegaron a Alta Gracia hace aproximadamente un mes y con la ilusión de un mejor porvenir. Sin embargo, al llegar a esta ciudad se dieron con una realidad distinta a la que les habían pintado y hoy prácticamente están en la calle.

En diálogo con RESUMEN, esta pareja oriunda de San Juan explicó que tomaron la decisión de venir a Córdoba y particularmente a Alta Gracia, porque se les presentó una oportunidad de «techo y trabajo». Sin embargo, la cosa no se concretó aseguran que solo «les vendieron humo».

«Estuvimos viviendo en la terminal hasta que pudimos ir a una hostería pero no podemos seguir pagando y el viernes tenemos que dejar el lugar», contó angustiado Agustín, a la vez que contó que consiguió una changa de albañil y es eso lo que hoy sustenta el hogar.

«Lo que más me preocupa es tener un techo para mis hijas. Ellas ya pudieron ser reubicadas y están en la escuela pero no sabemos cómo continuar. Lamentablemente las cosas no salieron como esperabamos», agregó Alejandra, quien además es repostera y vende cosas dulces para poder subsistir en el dia a día.

«Por suerte tengo un trabajito, lo que necesitaría es un alquiler con dueño directo donde no nos cobren locura y poder estar tranquilos con mi familia. Tenemos muchas ganas de salir adelante» agregó el hombre.

A quienes puedan ayudar a esta familia, pueden comunicarse al 3547 65-0277