Lía Crucet reapareció en las redes, pero generó preocupación por su salud

A sus 71 años, Lía Crucet reapareció en su cuenta de Instagram con una foto actual. La reconocida cantante tropical, que se encuentra internada en un geriátrico de la localidad de Mar del Plata, subió una selfie donde se la puede ver muy coqueta, luciendo unos anteojos de sol redondos y muy cancheros, un suéter y un pañuelo re colorido.

Como era de esperarse, a los pocos minutos de que la foto se publicara, la misma generó más de 2000 reacciones y comentarios de los fanáticos, donde le mandaban sus buenos deseos a la artista.

En contexto de esta situación que generó confusión en el mundo del espectáculo, su marido, Tony Salatino, dialogó con Teleshow y explicó por qué la artista había posteado esa fotografía en sus redes sociales: “La cuenta se la manejo yo. Y esa foto es de ahora. Está bien, pero está crecida. No estará diez puntos, pero está. Gracias a Dios conoce a todo el mundo, que según me dijo el médico es primordial. ‘Preocúpate cuando deje de reconocerte’, me advierte. ¡Qué sé yo! Él dice que en algún momento va a pasar. Pero, por ahora, yo la veo perfecta. Te digo más: me tiene podrido con que quiere ir a la televisión”, contó Tony.

“¿A qué programa quiere ir Lía? A su preferido, Pasión de Sábado. “Ella me dice: ‘¡Llevame! ¿Cuál es el problema? ¿Qué soy una persona grande? ¡Qué hay con eso! ¿Qué tiene de malo que esté crecida? La gente que me quiere me va a seguir queriendo y la que no me quiere, que no me quiera’. Por eso subí la foto”, dijo la pareja de la cantante.

Por su parte, Salatino contó que «Lo que más me duele es que diga esquizofrenia. Que muestre algún papel de un psiquiatra al que haya llevado a su madre y diga ‘esquizofrenia’. Ahí yo lo acepto. Pero a mí nunca me dijeron esquizofrenia. Ella tiene demencia senil».