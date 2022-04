Libertadores: Talleres venció a Sporting Cristal en el Kempes y sigue soñando

Y fue victoria nomás, como para seguir tomándole el gusto a los torneos internacionales, para que la hinchada siga entusiasmada en medio de un 2022 que arrancó con amargura. Ante 40 mil personas que poblaron el estadio Mario Kempes Talleres superó 1 a 0 con lo justo a Sporting Cristal de Perú y de esa forma se reposiciona en la Copa Libertadores, como para soñar con la clasificación o una virtual llegada a la copa Sudamericana.

Lo sufrió, pagó caro sus urgencias sin ideas y encontró su premio por insistencia, para seguir soñando.

Talleres puso el entusiasmo, la iniciativa, y los peruanos la calma y la pausa para neutralizarlo. En el inicio el elenco de Caixinha fue más con el empuje de su gente pero con el correr de los minutos, el experimentado visitante fue calmando la ansiedad, pisando el juego llegando con juego asociado. La tuvo Michael Santos pero la más clara fue en la contra, la tapada de Guido Herrera ante el remate de Cristofer Gonzáles.

El albiazul ponía la urgencia pero no las ideas y en esa escenografía los peruanos sacaron su ventaja, haciendo gala de su oficio.

En esa misma mitad tuvo la más clara un Federico Girotti que no tuvo puntería en la noche, demorando una definición clara. Pero lo peor llegó con la lesión del colombiano Diego Valoyes, situación y diagnóstico que a esta altura ya es preocupante.

El ingreso de Matías Godoy le sirvió al albiazul para encontrar profundidad y asociarse.

Caixinha apostó a la juventud y a la velocidad prescindiendo de la experiencia de Fértoli (de buen partido, tuvo una clara de gol) y un Santos que fue pura impotencia (se fue enojado). Ingresaron Tolosa y Esquivel, como para darle dinamismo. Pero en los primeros minutos del complemento las más claras fueron de los peruanos, con el cabezazo de Irvin Ávila.

Parecía que Esquivel era el reemplazo de Valoyes pero ingresó después, y en la primera que tuvo desperdició un desborde de un muy enchufado Godoy, tirando la pelota por encima del travesaño con el arco de frente. Pero tuvo su revancha.

Sporting Cristal acusó el cansancio y no tuvo la misma firmeza en los relevos. Por eso a los 20 minutos encontró una pelota en el área que los visitantes no despejaron y que los albiazules demoraron en patear hasta que le quedó al ex Lanús para mandarla a la red y calmar el éxtasis general del estadio un poco con el grito pendiente.

Talleres no fue brillante. Pero aceleró en el momento justo, cambiando y cediendo experiencia por verticalidad y de esa forma encontró la diferencia. No supo liquidarlo pero lo mismo inquietó de la mano de sus hombres ágiles, pero sin predicamento para la estocada final. Y ya la reacción de los peruanos fue tardía.

El equipo de Caixinha se encuentra en un escenario favorable de cara a una posible clasificación en incluso en posición inmejorable para captar el espacio de la Sudamericana, en medio de un contexto desfavorable por la baja performance en el torneo local. Pero mientras dure, sigue disfrutando la aventura internacional.

Y su gente al menos recupero la sonrisa en un semestre que arrancó torcido y que amaga con enderezarse.