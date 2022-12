Liliana Flores: “Desde mi cargo busco promover la igualdad de oportunidades”

El Programa Promover está destinado a personas con discapacidad. El mismo proviene del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este programa está pensado para personas mayores de 18 años que tengan un certificado único de discapacidad. A partir de ello, la presidenta del Tribunal de Cuentas de Villa La Bolsa, Liliana Flores, se encargó de realizar la gestión para incorporar a una vecina de la zona que cumplía con los requisitos para realizar tareas administrativas. “Comencé las gestiones en marzo, y en diciembre me comunicaron que esta joven ya tenía dada el alta para comenzar a trabajar. Barbi tiene 27 años, y va a realizar tareas administrativas. Vamos a trabajar con su equipo, su psicólogo y su terapeuta laboral, y también con la familia. El objetivo es hacer un acompañamiento durante los 6 meses que dura el programa, que Barbi pueda ejercer una labor con lo que ya conoce y que aprenda también”, explicó Flores.

Hasta el momento, no hay antecedentes en el departamento Santa María sobre otras comunas o municipios que hayan realizado este tipo de gestión para incorporar a personas con discapacidad. Sobre esto, la presidenta del Tribunal de Cuentas dijo: “El mundo de la discapacidad me atraviesa desde lo personal, por lo que siempre estoy atenta cuando existen este tipo de oportunidades para las personas con discapacidad. Me parece que al foco hay que ponerlo en lo que puede hacer una persona con discapacidad. Si uno pone la mirada en este sector, va a encontrar gente que está muy preparada para determinados temas, que los puede llevar adelante con muchísima responsabilidad y que lo se necesita es darles oportunidades. Quiero alentar a las comunas para que lo aprovechen. Inclusive, es un programa que no es sólo para el Estado, sino que se puede emplear de forma particular. El mundo de la discapacidad tiene una variedad de valores y capacidades inmensa”.