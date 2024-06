Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis comenzaron las grabaciones de “Un viernes de locos 2”

Hay películas que se han convertido en clásicos cinematográficos. Titanic, Casablanca, The Goonies y Un viernes de locos son algunas producciones que marcaron un legado por su excelente narrativa y actuaciones.

“La comida rápida y en especial las papas francesas hacen escuchar un coro de ángeles”, destacó el personaje de Lindsay Lohan en la película.

Después de tantas especulaciones y tras el éxito que logró el remake de “Un viernes de locos” en Disney, la compañía de Walt Disney decidió brindar una excelente noticia: la película contará con una secuela, que ya es una realidad.

La noticia de la segunda entrega de “Un viernes de locos” se hizo conocida en mayo de 2023, cuando se estaba en el proceso de negociación por contar con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis para realizar sus papeles protagónicos.

Sin embargo, la noticia se confirmó oficialmente este 24 de junio, cuando Disney publicó una foto de las actrices en sus camerinos. “¡Los Coleman están de regreso! ¡La secuela de Un Viernes de Locos ya está en producción!”, anunció Walt Disney Company junto con las actrices.

Tal como se esperaba que pasara, la imagen de ambas en el camerino contó con 541.095 me gustas y más de seis mil comentarios. En la mayoría, resaltaron su emoción por esta nueva entrega.

“Sii, no puedo esperar”, “Por favor, no destruyas esto Disney”, “El mejor día de mi vida”, “Mejor noticia del lunes”, “He estado esperando toda mi vida”, “Ayuda”, “Estas son las mejores noticias que he escuchado este año”, ”OMG, como esto es vida real” fueron algunos mensajes enviados por los fanáticos y famosos de la película de 2003 como Rita Ora y Paris Hilton.

Por el momento, no se tiene una fecha exacta del estreno del film. No obstante, aseguraron que la producción cinematográfica se lanzaría durante el 2025. “¡Llegarán a los cines en 2025!”, resaltó la compañía de Walt Disney sobre el estreno de Un viernes de Locos 2.

Por si no lo recordabas, esta película narra la relación problemática de una madre y su hija adolescente, que se ve puesta a prueba cuando, por azares del destino, las dos intercambian sus cuerpos y experimentan lo que es vivir en los zapatos de la otra. La obra se ha llevado a la pantalla en múltiples oportunidades desde la cinta Un viernes alocado (1976) con Barbara Harris y Jodie Foster. Sin embargo, es la versión con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis la cual se ha convertido en todo un referente de la cultura pop y en la película consentida de varias generaciones. Un viernes de locos arribó a los cines en agosto de 2003 y recaudó 160 millones de dólares en todo el mundo.

De acuerdo con Deadline, Un viernes de locos 2 comienza años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad por su intercambio de cuerpos. Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que, de hecho, un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar.