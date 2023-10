Llamado a la solidaridad: Pipo Coronel hará una segunda rifa para cubrir los gastos de su tratamiento

Durante la mañana de este lunes, Miguel «Pipo» Coronel quien es vecino de la ciudad de Alta Gracia, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el vecino habló nuevamente de su situación de salud y contó en qué consiste esta nueva rifa que va a realizar, para cubrir los gastos de su tratamiento: «Hace unos meses atrás, entré con una neumonía grave al hospital de Alta Gracia. Ahí me hicieron una vía central por el cuello y la medicación pasaba hacia el corazón, pero pasó algo y sin querer me perforaron el pulmón. Ahí estuve 22 días en terapia intensiva de los cuales me trajo muchas consecuencias. Después me bajaron a sala común y días más tarde me dieron el alta. Lo que pasó fue que quedaron muchas secuelas, salí con 48 kg (yo pesaba 62), perdí toda la masa muscular y escaras en el cuerpo (que gracias a Dios ya no están más)».

«Hice una rifa con la cual me fue muy bien, pude comprar todo lo que necesitaba. Pero el tratamiento es lento y yo todavía dependo del bastón para caminar. Aumenté 8 kilos (peso 50 ahora), pero tengo que hacer fisioterapia, kinesiología, terapia ocupacional, psicología y ahora me incorporé a la medicina china. Todo lo que hago es para estar mejor yo y volver a mi vida de antes», dijo.

En cuanto al objetivo de esta rifa, Coronel mencionó que «Si bien me han dado beca para hacer mi tratamiento, dependo de alguien que me lleve. Entonces largué la segunda rifa, de los cuales ya tengo la ayuda de muchos comercios y aportaron algunos premios. Eso es para costear todo esto, aunque uno tiene que seguir viviendo el día a día. Yo estoy sin trabajo y no tengo cómo solventar muchas cosas».

«Por suerte estoy bien. Pero hace dos semanas atrás me agarró la culebrilla en la parte del pecho hacia la espalda. Ahí decaí emocionalmente. Sigo tomando la medicación que me brindó el Hospital pero no podía hacer los ejercicios que me daban», expresó Pipo.

El vecino ya comentó que «Ahora largué esta segunda rifa. Se va a rifar el 11 de noviembre y tengo 20 premios: perfumes, cremas, comida, camas de perro, lentes de sol, entre otras cosas. La rifa está a $700 porque hubo más premios esta vez. Yo la publiqué a través de mis redes sociales, y me pueden encontrar como Pipex Coronel (Facebook) o @pipocoronel (Instagram), o por teléfono al 3547630823 o cuando salgo con el bastón yo las ofrezco».

«Por su parte, varios comerciantes me han ayudado con el tema de los premios y otras cosas como frutas o verduras. Por su parte, la Muni me ha hecho una donación de dinero que con eso, compré los números y varias cosas que me hacían falta. Además, me donaron los bolsones. Sin embargo a mi a veces me da vergüenza pedirle a los comerciantes. Todos los días me duele el cuerpo porque se me están formando los músculos», finalizó.