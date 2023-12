«Llamamos a la conciencia de los vecinos, debemos cuidarnos entre todos»

Durante la mañana de este jueves, Pablo Mazzini, Presidente de Fundación Efettá, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», comentó sobre la gran cantidad de hechos de robos que vienen sufriendo en los distintos edificios del colegio en los últimos meses: «En los últimos dos o tres meses que venimos sufriendo varios hechos de vandalismo, sobre los edificios del colegio. Fundación Efettá trabaja una buena parte donde era el Matadero Municipal, otra parte en el campo/escuela y otra en un chalecito que estamos tratando de acondicionar, para brindar los espacios de apoyo social, entrega, bolsones, atención de familias con problemas».

«Son distintos frentes pero todos han tenido problemas: nos han robado el callado aéreo del colegio, los componentes del aire acondicionado, entre otras cosas. Es permanente. Llamamos a la conciencia de los vecinos porque es una escuela y que no le quiten la posibilidad a los chicos. No recibimos nada del Estado. Esto nos deja desmotivados y es realmente desesperante. La policía sola no da abasto y debemos cuidarnos entre todos», dijo.

«No tenemos el dinero para recuperar lo robado. Tenemos que volver a hacer el esfuerzo para volver a comprar lo que nos robaron, incluidos los sistemas de seguridad. Debemos tener la mirada de la gente. Quien tenga algún dato, que nos llame (de forma anónima si es necesario) para que crezcamos. Pueden comunicarse al de la Fundación o a mi teléfono personal: 3547 598369», mencionó.

En cuanto a los trabajos que se están realizando en los edificios, Mazzini expresó que «Tenemos expectativas altas con la construcción de las aulas, pero se van a empezar a usar a mitad de año a causa de esto. Estamos gestionando con el dinero del apoyo de la comunidad. Nos faltan algunas cosas, pero vamos muy bien. Al igual que un espacio de atención a la comunidad que tenemos pensado hacer, pero también intentaron entrar. La comunidad tiene que responder».

«La parte de escuela primaria cerró su ciclo y el secundario está terminando lo administrativo. La parte de acción social continúa una semana más y durante el mes de enero, quedan horarios reducidos, por lo que la gente va a hacer el trabajo prácticamente de oficina. En febrero se larga con toda la actividad nuevamente», finalizó.