Llaryora Gobernador: El futuro de Walter Saieg y Daniela Ferrari

El 10 de diciembre asume Martín Llaryora como nuevo Gobernador de Córdoba y por estos momentos el nuevo líder del Peronismo cordobés esta armando su Gabinete confirmando por estas horas a únicamente Sergio Busso, que seguirá al frente de Agricultura. Para el resto de las carteras, hermetismo total.

«Agradecemos por estos 24 años pero ahora empieza lo mejor, porque nosotros somos una nueva manera de hacer política, una nueva generación. Empieza otra provincia, una nueva era, haremos las reformas necesarias”, decía Llaryora en la madrugada de aquel 26 de junio cuando la tendencia lo daba ganador por casi cuatro puntos. Esas palabras tenían como destinatarios a todos los dirigentes de la vieja guardia del Peronismo que no estuvieron en el escenario festejando, incluído el mismísimo Schiaretti. Con ese antecedente, el destino del Legislador Departamental saliente Walter Saieg se torna, por estas horas, inconcluso.

Su no participación en las elecciones municipales de Alta Gracia no contó con la mediación de Llaryora bajo promesa de contención, sino que se debió a la ruptura de la oposición. Finalmente el 17 de septiembre, Saieg optó por no ir a votar alegando «reposo por problemas de salud». Desde el entorno del ex Titular de la Lotería de Córdoba, dejaron trascender que Carlos Caserio va a dialogar con el futuro Gobierno Provincial para contener a los dirigentes de su ala mientras que hace campaña por Sergio Massa.

A Daniela Ferrari, actual Titular del PAMI Alta Gracia, se la ve con mayor grado de compromiso con la campaña de Sergio Massa realizando duras críticas a Schiaretti. También mira de reojo las negociaciones que lleva a cabo su superior en el PAMI Olga Riutort: “Tanto Martín (Llaryora) como Daniel (Passerini) le deben algo a Olga. Ella casi no hizo campaña en las elecciones provinciales y jugó muy fuerte para que el PJ retuviera el poder en la Capital. Los cristinistas querían poner un candidato a intendente, pero Olga se opuso y convenció a Caserio de que no impulsara a ningún candidato. Después Caserio también acordó con Llaryora”, reconocieron fuentes peronistas, que creen que Riutort seguirá en la política cordobesa dentro del oficialismo provincial, una vez que Schiaretti esté fuera del Centro Cívico.

Si Martín Llaryora decide finalmente contener a Caserio y a Riutort, tanto Saieg como Ferrari retornarían del todo al PJ Córdoba.