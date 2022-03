«La idea es hacer un show de magia más íntimo»

Pipino Magic es un mago reconocido de la localidad, y actualmente se encuentra en la presentación de su nuevo show en conjunto con Henry Evans, campeón mundial de Magia de Cerca. “Se trata de un encuentro mágico junto con tres magos de Buenos Aires. Es un placer laburar con él. Es único. Él me habló para hacer un show y también vendrán sus alumnos y ahora compañeros, Dr. Bona y La Maga Caro, pues están armando rutinas los tres juntos. Es muy importante. El mundo de la magia es muy machista y ver una mujer en escena está copado, tiene otra esencia”, expresó el artista.

El espectáculo será en el Cineclub Casero, ubicado en calle Emilio Zolá 442, a 100 metros del Museo del Che, a partir de las 21hs. Sólo habrá capacidad para 27 espectadores por noche. “Es una sala pequeña y bien exclusiva. Para que vaya gente que realmente le gusta. Podés crear otro clima, es más íntimo. La gente está respondiendo muy bien y creo que es una salida distinta. No está apuntado a público infantil, si no a un público más adulto”, explicó Pipino. Añadió que no hay venta de entradas en puerta si no que sólo se venderán por anticipado, y su valor será de $1200. Para aquellos interesados en asistir al show, pueden comunicarse por instagram al perfil de @pipinomagic o al 3547574161, número personal del mago.