«Llegan artistas de gran trayectoria al Festival de Jazz»

Este viernes 22 y el sábado 23 de julio se llevará adelante en la ciudad, el 6° Festival de Jazz. «En el 2021 fuimos sede del Festival Internacional de Jazz, pero no lo organizamos» aclaró Pablo Lobos, uno de los promotores del evento, a este medio. «Es organizado por la municipalidad con el apoyo de los músicos. Esta vez será una edición más acotada por lo económico» agregó.

Lobos destacó algunas de las actividades del viernes: «En la tarde del 22, desde las 16 horas, habrá una Master Class gratis de Luis Lewin, en el hall del cine, dispondremos un living con fotos de grandes del jazz, un pizarrón y un piano eléctrico. A las 20.30 horas, la Small Jazz Band entrará tocando desde el centro de la ciudad hacia la sala del cine y a las 21 horas arranca la programación con Obbi Homer, Cuarto Camino, y luego un trío de Buenos Aires liderado por Lito Epumer. Cierra la Small Jazz Band».

Mientras que el sábado 23, abre Lobos con la presentación de «Ona y Alí», luego continúa Luis Levin Quinteto, después Ruben Goldin y «nos acoplamos con mi trío. El cierre vendrá de la mano del Coro Gospel Adultos que hacen música negra».

«La diferencia con otros festivales es que éste está armado conceptualmente: no se lo ve al jazz como algo puro sino como una fusión. En muchos lugares del mundo se ha tomado el jazz y se fusionó con la local, esa es la idea principal aquí» relata el artista.

Grilla completa:

Viernes 22 de julio

16.00 horas: Taller de Armonía e Improvisación, coordinado por Luis Lewin. Cine Teatro Monumental Sierras.

20.30 hs Apertura Small Jazz Band

21.50 hs Obi Homer

22.40 hs Cuarto Camino

23.30 hs Epumer-Machi-Judurcha

Sábado 23 de julio

21.00 hs Pablo Lobos Trío

21.50 hs Luis Lewin Quinteto

22.40 hs Rubén Goldín (invitado Especial)

23.40 hs. Cierre con el Coro Gospel Kumbaya

Con respecto a su nueva producción, el compositor narró: «´Ona y Alí´ fue producido totalmente en mi estudio ´La Madriguera´. Son los nombres de mis nietos, que mientras eran gestados, yo componía un tema para cada uno. Se llevan menos de un año, unos seis meses entre cada uno. Es mi primer trabajo pero también hemos producido para otro artista».

Y detalla: «Es un disco orientado al jazz fusión, con raíces de música argentina. Por ejemplo en ´Juana Azurduy´ mezclé rítmicamente el jazz con la cueca. ´Mis Noches´ es una producción mía, me levanté una mañana, me senté en el piano y empecé a tocar, esa es la ventaja de tener el estudio en tu propia casa. Y en vez de sentarme a estudiar, tenía enchufado el piano eléctrico y todo para grabar, así que fui grabando, después de un rato me habló mi esposa y me sacó del éxtasis. A la tarde retomé y cuando escuché lo que había hecho, me gustó. Le hice una introducción y un final y quedó. Pensé que había que complementarlo con una bata y un bajo, hice una guía, y finalmente fue una grabación sobre grabación, dura seis minutos».

Se trata de su sexto disco físico solista, «pero también tengo muchas cosas publicadas en plataformas como Youtube. Y con ´Cuatro Cuartos Trío´ junto a Marcelo Liberali y Elio Anders, hicimos un disco del cual también soy productor» finalizó.