Días atrás, el radical Omar Allende, hizo duras declaraciones en relación a la nueva dirigencia del partido en la sede de Alta Gracia, y apuntó, además, a algunas personalidades del cuerpo municipal, como es el caso puntual de Agustín Saieg, a quien acusó de ser poco ético al involucrar a la Fundación de El Litro, con el manejo de la cantina de la Pileta municipal. Saieg, hoy director de Relaciones Institucionales, salió a responder esta serie de críticas.

“Es parte del mitin de la política pero no hay que dejarlo pasar. Es una persona que viene haciendo política desde el 82-83, que nunca estuvo frente a una elección, que siempre digitó, que siempre manipuló. Lo tomo como de quien viene. En la última elección se enfrentó a una estructura joven y perdió. No le ha aportado nada a la política. Lo único que hizo Omar Allende fue acomodar a su hija en el Concejo Deliberante. Duele y molesta, pero siempre las instituciones son más importantes que las personas. Gracias a la seriedad del litro, hoy hay muchos jóvenes que están trabajando voluntariamente”, expresó Saieg.

El funcionario aclaró que en su momento se presentó un proyecto por parte de El Litro para hacerse cargo de la cantina de la pileta, como en un entonces Fundación Espacios se hizo cargo de la del Cine Teatro Monumental. “La fundación tiene todos los papeles al día. Mi vocación social es lo que yo amo, cuando deje de ser funcionario, seguiré con el litro”, agregó Agustín.

Continuando con la respuesta a antiguas acusaciones, el director de Relaciones Institucionales dijo: “Primero, nunca fui radical y con respecto a los votos, es un análisis que deben hacer ellos. En quince años hicieron de la oposición un oficio. Esta persona sigue descalificando, sin pruebas, y me tiene apuntado. Cuando terminó la interna me culparon a mí. Hay que responder porque si no dejan un manto de duda. Anda a tu casa Omar, hay que dejar a los jóvenes. No le ha dejado nada a la ciudad. Dentro de unos años se verá dónde están los políticos operadores y los que hacen”.

Con respecto a su labor en conjunto con los barrios, Agustín Saieg habló sobre las actividades que se han realizado en los distintos centros vecinales de la ciudad y, debido al éxito de las mismas, planteó la posibilidad de declararlas permanentes. “Se logró instaurar el primer festival del pan casero, que ha venido para quedarse. Me parece que es una idea muy buena. Por otro lado, la intervención de ‘viví el verano’ en Barrio Liniers fue un éxito. También en el día de ayer hubo en el barrio residencial El Crucero una obra de títeres”. El funcionario agregó además la promoción del programa “Disfruta la pile”, donde invitan a un barrio por ocasión para utilizar las instalaciones de la pileta municipal.

Por último, anunció que hace una semana terminaron con la convocatoria de talleres municipales para los barrios, y en este momento están diagramando qué talleres y cuántos le corresponden a cada uno de los barrios.