Los antecedentes mundialistas entre la Selección Argentina y México

Luego del golpazo de la Selección Argentina tras caer con Arabia Saudita por 2-1 en el debut en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni y compañía deben pasar rápido de página y enfocarse en lo que viene: el México del Tata Martino. Por fortuna, los antecedentes ante el seleccionado azteca son favorables a la Albiceleste en su totalidad, registrando tres victorias en tres duelos mundialistas disputados (Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). Asimismo, en los dos últimos enfrentamientos hay 6 jugadores que vuelven a enfrentarse. Acá, repasamos el historial en Copas del Mundo entre ambos: del primer Mundial al golazo de Maxi Rodríguez y el polémico tanto de Carlos Tevez.

En total, Argentina y México jugaron 35 partidos, con 16 victorias argentinas, 14 empates y solamente cinco triunfos mexicanos. En los últimos 30 años se disputaron 17 de esos encuentros y México apenas derrotó a Argentina en una ocasión: un 1-0 en la fase de grupos de la Copa América 2004. Sin embargo, cuando la Copa del Mundo era el objetivo final para ambos, se vieron las caras en tan sólo tres oportunidades y en todas la Albiceleste se impuso.

Uruguay 1930: la Selección Argentina aplastó a México

La primera vez que Argentina y México se vieron las caras en una cita mundialista fue en la segunda presentación de toda la historia para la Albiceleste en los Mundiales y la tercera para el Tri: por el Grupo 1 de Uruguay 1930. En aquella ocasión, Argentina ganó 6-3 en el Estadio Centenario de Montevideo, con un hat-trick de Guillermo Stábile, dos tantos de Adolfo Zumelzú y un gol de Francisco Varallo, mientras que para los Aztecas Manuel Rosas gritó por duplicado y Roberto Gayón anotó el restante.

Cabe destacar que México ya estaba eliminado de la Copa del Mundo, mientras que Argentina acabó ganando el grupo y avanzó hasta la final del Mundial, donde se enfrentó al país anfitrión y no pudo coronarse.

Alemania 2006: Argentina, México y el golazo de Maxi Rodríguez que se sigue gritando

Tuvieron que pasar 76 años para un nuevo enfrentamiento. En el Zentralstadion de Leipzig y por los octavos de final del Mundial, el equipo de José Pekerman debió medirse ante el de Ricardo La Volpe, en un duelo muy parejo. La Tri empezó al frente con un gol del histórico Rafa Márquez a los 6 minutos, pero a los 10 minutos apareció el goleador Hernán Crespo para poner cifras iguales en el marcador.

Ya en el tiempo suplementario, lo que todos saben. Tras un cambio de frente del capitán Juampi Sorin, Maxi Rodríguez la bajó de pecho y de aire, antes que la número cinco toque el verde césped, al volante no se le ocurrió mejor idea que desenfundar un zurdazo letal de volea que terminó superando la inmensidad de Oswaldo Sánchez, que se estiró pero nada pudo hacer. Argentina clasificó por 2.1 a los cuartos de final, instancia en la que volvió a cruzarse con el país anfitrión y quedó eliminada en la tanda de penales.

Sudáfrica 2010: el polémico gol de Carlos Tevez que inclinó la balanza para Argentina ante México

En el primer Mundial en tierras africanas la historia se repitió. Argentina y México una vez más frente a frente, pero esta vez en el Soccer City de la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Con Diego Armando Maradona como técnico, la Selección nacional se impuso por 3-1 con dos goles de Carlos Tevez y otro de Gonzalo Higuaín, mientras que el Chicharito Hernández descontó para la Tri en los octavos de final.

Si bien el primer tanto del oriundo de Fuerte Apache hizo delirar a todo el país no sólo por la instancia, sino también por la complejidad del partido, no se puede pasar de alto que el Apache se encontraba en un claro offside y la polémica dijo presente ante los ojos del mundo. No obstante, por si quedaban dudas de la superioridad albiceleste en aquel duelo, Carlitos deshizo cualquier tipo de conjeturas oscuras con un tremendo zapatazo desde afuera del área que hizo llenarse la boca de gol a nada más ni nada menos que al propio Diego.