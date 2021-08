Los Aromos en alerta por ola de robos

La inseguridad azota por estos momentos a vecinos de Villa los Aromos y alrededores. Son entre dos y tres robos por día -por lo menos los que se reportan a la policía- segun aseguran los vecinos y la situación se está tornando cada día más preocupante.

Rossana, vecina del lugar, habló con RESUMEN y afirmó que los patrulleros ya no hacen el recorrido habitual por la zona y que por parte de las autoridades comunales tampoco obtienen respuesta.

“Nosotros nos vamos a reunir hoy entre los vecinos para tratar de ver con claridad lo que nos está ocurriendo y ver como podemos mejorar la situación. Estamos entre dos y tres robos diarios que son al menos los que se denuncian. Como siempre la Comuna no da respuestas y por eso tomamos esta decisión”, explicó la mujer y agregó: “Los móviles ya no hacen su recorrido habitual y no se entiende para qué hay un encargado de seguridad”.

La vecina hizo hincapié en la ordenanza comunal que insta a identificar a las personas que no son de Los Aromos sino que arriban al lugar de manera esporádica y con fines laborales. “Es algo que no se cumple”.

Los hechos que se dan son robos domiciliarios y a cualquier hora del día. Por lo general, cuando las víctimas están trabajando y es por ello que no descartan que los autores sean personas que realizan tareas en la zona durante el día.

Durante la mañana de hoy llevarán adelante una reunión vecinal para tratar la problemática.