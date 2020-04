Los Aromos: “Lo de la jefa comunal fue bajo, la denuncié por el abandono de persona no por el Dengue”

Tras los dichos de Nelly Morales, Jefa Comunal de Villa los Aromos, con Todo Pasa, quien se refirió a la denuncia penal que recibió por parte de la familia de la mujer que contrajo Dengue en su Comuna, esta mañana Cristian, el denunciante, pidió la palabra en la 88.9 y dio su versión de la situación.

“Escuchamos la nota de Nelly y la verdad es que estamos muy decepcionados. Ella llevó las cosas para donde no había que llevarlas, dio a entender que en mi casa no están dadas las condiciones de higiene para que no se desarrolle el mosquito de dengue y eso no es asi, el pasto esta cortito y quedó en evidencia que en las veredas el pasto esta largo, al igual que en las casas de fin de semana. Entonces los de la jefa comunal fue bajo porque politizar la situación no corresponde, decir que mi mamá es de la oposición cuando nada que ver. Quien va a querer contraer Dengue para generarle problema a la Comuna, es ilógico“, sostuvo.

La denuncia es por abandono de persona

A su vez, Cristian quiso dejar en claro que la denuncia penal que él reconoce haber realizado en contra de la Comuna de Los Aromos no fue a causa de la NO fumigación en la zona, hecho que reconoce que por el momento no puede hacerse, sino por el abandono y falta de interés que su familia sintió de su parte.

“Nelly también dijo que la habíamos denunciado en la fiscalia y asi fue; la denuncie pero no por el Dengue sino por el abandono de persona que hicieron y eso está muy claro. No se si ella se tomó el tiempo de leer la denuncia o se la contaron pero está detallado el porque“, culminó el joven.

Cabe destacar que la denuncia está a cargo de la fiscalía de feria de la ciudad.