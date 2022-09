“Los baños estarían en condiciones para el día lunes”

El día miércoles de la semana anterior, colapsaron la sangría y la cámara séptica de la escuela Vicente López y Planes, de la localidad de Anisacate. Al día de hoy, el problema estaría prácticamente resuelto. Mercedes Granados, directora de la institución, dialogó con Todo Pasa sobre el estado del arreglo. “Desde el municipio se comprometieron a dar el fin de obra en el día de mañana, por lo cual el día lunes estaríamos en condiciones de normalizar el funcionamiento de los baños. Sí estamos teniendo clases, pues hemos organizado baños químicos y redujimos la jornada de clases para ir paleando la situación”.

Las tareas de arreglo que se están realizando tienen que ver con el reemplazo de las cámaras de plástico por una de material, que cuenta con mayor capacidad. “Esperamos que con esta nueva modificación, se resuelva el problema. Ya hemos tenido inconvenientes en años anteriores”, expresó la docente.

Luego del colapso que sucedió la semana pasada, las clases se suspendieron dos días por el uso de maquinaria de gran porte. Para el día lunes, la actividad escolar se retomó, pero de manera reducida, pasando de 6 a 4 horas de clases. A pesar de la medida de los baños químicos, algunos papás de alumnos mantuvieron una reunión con la directora, para expresar sus inquietudes con respecto a esta solución paulatina. “Yo no habilitaría la escuela ni me lo permitirían si no estuviesen las condiciones dadas. Si bien es cierto que los baños químicos no son lo mejor, es una salida rápida para esta emergencia. Entendemos que haya padres que no manden a sus hijos a la escuela o que los retiren más temprano por esto. Sin embargo, la limpieza e higiene es constante. El municipio nos ha brindado personal exclusivo que se encarga de sanitizarlos”, explicó la autoridad.