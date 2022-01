Los desafíos pre electorales del Radicalismo local

El mes de marzo de este año será la fecha en la que la política de Alta Gracia aumentará su actividad en lo que será el comienzo de la carrera para ver quienes se quedan con las candidaturas para las próximas elecciones municipales de 2023. En el Radicalismo, hoy hay una gran disyuntiva: Sembrar las bases de la tan esperada unidad como ocurrió en 2019 o que la interna nuevamente sea la encargada de ungir a quienes les disputarán el poder al Peronismo.

Antes de que culminara el año, los sectores radicales de la Legisladora Marisa Carrillo, el Concejal Marcelo Jean y el Presidente de la UCR Alta Gracia Martín Barrionuevo organizaron una cena en la que se pudo vislumbrar no solamente un posicionamiento en bloque, sino también una grieta heredera de la aún vigente interna partidaria del pasado 14 de marzo de 2021. Desde el otro lado, los sectores de Amalia Vagni, Lucía y Omar Allende, Roberto Brunengo y Germán Rodríguez todavía no se los ha visto realizar ningún evento o reunión en los que se pueda ver a cuánta gente convocan. La tarea legislativa de Vagni y Allende parece que se lleva toda la atención de las dirigentes y no así la cuestión interna.

Lo que sí está presente en los pensamientos de la Presidenta del bloque de Alta Gracia Crece es una promesa que le fue hecha allá por 2019. Trascendidos aseguran que antes de que “la súper fórmula” se oficializara, el entonces Concejal Leandro Morer le prometió a Amalia Vagni que en el próximo turno electoral, en 2023, él mismo la apoyaría como candidata a Intendente de Alta Gracia. Promesa muy difícil de cumplir. Si Morer hubiera ganado la elección de 2019, seguramente que iba a querer ir por otro mandato más en 2023, pero eso no ocurrió y hoy Leandro Morer se encuentra afuera del tablero sin saber que camino tomará más allá de que hay quienes aseguran que quiere pelear por un lugar para su hijo Facundo en la lista de concejales. En más de una oportunidad Vagni le exigió a Morer que cumpla con esa promesa hecha en pos de la unidad pasada.

Otra referente que se ha mostrado gris en los acontecimientos del año pasado es la Tribuna de Cuentas Leticia Luppi. La hija del fallecido ex Senador Provincial no se definió para la interna partidaria pasada ni tampoco estuvo en la cena organizada por Barrionuevo, Jean y Carrillo. Lo que queda claro es que por ahora es muy difícil que se logre la unidad dentro del centenario Partido ya que los personalismos de varios referentes obstaculizarán la unidad y a la interna ya más de uno la tiene como metodología de selección de candidatos con el siempre fantasma de la intromisión peronista de por medio.

Lo que resta saber es si Alta Gracia Crece seguirá existiendo en el 2023 o será suplantada por el sello de Juntos por el Cambio. Para que eso sea una realidad, hace falta que también haya unidad entre, por lo menos, los cuatro partidos miembros de la alianza: La UCR, el PRO, la Coalición Cívica-ARI y el Frente Cívico. La cuestión en los demás partidos está más bien definida ya que tienen un solo líder claro, a lo sumo dos, sin internas dentro de sus estructuras. Pero esa paz no les alcanza ya que las internas de los radicales arrastrarán a los demás a posicionarse de un lado u otro o más bien evaluar la lista propia, como parece ser que el PRO lo haría.