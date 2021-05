“Los docentes son los que siguen manteniendo la escuela pública de pie”

El año pasado, la educación funcionó a través de la virtualidad y por lo tanto, la mayoría de las instituciones educativas estuvieron cerradas. Hoy en día, con las clases presenciales y el sistema de burbujas implementado, saltan a la vista necesidades esenciales a solucionar en las escuelas. Es allí donde encontramos la situación edilicia, sobre todo la parte de los baños y el agua sana.

San Felippo comentó que algunas escuelas se abrieron recién a mediados de febrero y que “hubo idas y vueltas atendiendo a que muchos no pudieron comenzar con la presencialidad”. De los problemas que afectaron a nivel general a las instituciones educativas, se encontraba la falta de personal auxiliar de limpieza que pudiera realizar la desinfección permanente de las instalaciones. Esto se solucionó como la asignación de los mismos, pasó al mando municipal. “La presencialidad es muy importante. Los chicos están contentos de encontrarse con sus pares y hay docentes que están muy contentos de volver a aquella aula que habíamos dejado en marzo del año pasado”, ratificó la secretaria general.

Sin embargo, el asunto de mantener los espacios ventilados, comienza a ser foco, ya que se acercan los días con temperaturas cada vez más bajas y seguirán decreciendo con la llegada del invierno. Con respecto a esto, la gremialista espetó “no es lo mismo trabajar con las puertas y ventanas cerradas, que en las escuelas” y agregó que “no están en condiciones todos los alumnos y todas las familias de tener la ropa adecuada, bien abrigada para ir a la escuela”. Por su parte, García explicó que muchas escuelas de la ciudad y del departamento no cuentan con sistema de calefacción e incluso carecen de la conexión de gas natural, y que otras instituciones tienen problemas con sus instalaciones eléctricas, lo cual impide recurrir a otras alternativas para calefaccionar las aulas.

A ello, se suma que se le ha retirado el PAICOR, es decir, una copa de leche caliente y una comida caliente que los chicos ya no tienen. Por lo tanto, existen alumnos, que no cuentan con la posibilidad de tener una vestimenta acorde a la estación actual, sino que además, van sin desayunar, no tienen el almuerzo ni la merienda. Con esto, la deserción escolar ronda entre un 40 por ciento en lo que va del año, de acuerdo a lo dicho por la representante de UEPC.

Para mantener la presencialidad y que el número de alumnos concurrentes no decaiga, hubo escuelas que cambiaron su horario de clase habitual para que sus docentes y alumnos puedan llegar a sus escuelas con las frecuencias que tienen de transporte y a su vez por las bajas temperaturas. “Se está trabajando con el cuidado extremo y con todos los protocolos, en las aulas, con los alumnos y las familias. Los docentes son los que siguen manteniendo la escuela pública de pie”, dijo la secretaria general.

En cuanto al tema vacunas, San Felippo afirmó “en este momento tenemos un gran número de docentes de nivel inicial y primario vacunados y todavía faltan un porcentaje menor pero con la segunda dosis”, pero que en lo que respecta a la escuela media, superior y de adultos, todavía no se ha vacunado a los docentes y puntualizó que “todos los trabajadores son esenciales” y que “la vacuna es importante para todos”.