“Los Gobiernos locales y la Justicia deberán velar por el cumplimiento del DNU”

El Ministro de Gobierno Facundo Torres, se encuentra aislado y en buenas condiciones de salud, luego de haber dado positivo de Covid-19: “Tengo tos leve, por suerte no me está haciendo los efectos que hace a otras personas donde se complica gravemente la salud”, aseguró esta mañana a los micrófonos de la 88.9.

En cuanto a las medidas restrictivas que abarcan a 102 municipios por DNU nacional y a los 325 restantes, con algunas flexibilizaciones más, por acta de acuerdo provincial, Torres aclaró: “Nos enteramos el viernes de las restricciones de Nación. En virtud de eso, yo tenía una reunión con intendentes para suscribir el acta acuerdo de nuestra provincia. Cuando nos enteramos que el Presidente iba a hacer un anuncio pospusimos la reunión. Luego, cuando conocimos los 6 departamentos que iban a verse afectados, hicimos una reunión con los intendentes que no están dentro de esos departamentos y se firmó un acuerdo de una restricción de 20 a 6 de la mañana. Eso mostró la solidaridad de muchos municipios y comunas que todavía no han tenido ningún caso”.

En referencia al malestar, los anuncios de apertura y “rebeldía” de algunos sectores afectados por el DNU nacional, el Ministro explicó: “El sistema en Córdoba está entrando en una situación complicada. Si no reducimos el contagio nos vamos a encontrar en la dificultad de encontrar una cama. Desde el Gobierno Provincial vamos a tratar de acompañar con subsidios a los sectores más comprometidos. Estas restricciones que alcanzan a los seis departamentos, son determinadas por el Ministerio de Nación; es una ley y no podemos estar en contra de la ley. Hay que cumplirla. Todas las jurisdicciones adhirieron. Los Gobiernos locales tendrán que trabajar a través de sus redes de inspectores, con la fuerza policial. Tendrán que velar por el cumplimiento. La justicia también tendrá que velar por el cumplimiento del DNU. El estado de derecho es lo único que no nos va a permitir un estado de anarquía”.

En cuanto a los reclamos puntuales de los gimnasios, que se ubican entre los rubros que no han producido contagio y además, trabajan en pos de la salud de la población, el ex Intendente agregó: “Los gimnasios son muy importantes para la salud de la gente, para la integridad física. Acá podemos discutir la peligrosidad según el rubro pero la decisión no la tomamos nosotros, ni los intendentes. Salió con fuerza de DNU y los dirigentes locales no tenemos fuerza de discutirla, tenemos que acatarla”.

Facundo Torres reflexionó también acerca de las fiestas clandestinas o la actitud de las generaciones más jóvenes y más propensas a infringir las normas y apeló a las familias: “Muchos jóvenes tienen hartazgo de no poder juntarse. Si yo vuelvo a los 18, 19, 20, 21 y tuviera que estar 8 meses guardado, hubiera estado rebelde. Tenemos que trabajar en la concientización, no en la sanción porque si ellos se contagian pueden llevar el virus a sus seres queridos. Los papás también tienen que intervenir. La institución familia tiene que concientizar a los más jóvenes. Que entiendan que estamos en un momento de la historia muy complicado. Los médicos veían el colapso del sistema sanitario. Habían pedido públicamente las medidas. Hoy necesitamos que la cadena de valores que se toman a nivel estatal y los ciudadanos, que no se rompa la cadena. Lógicamente esta cadena para que no se rompa es necesario que la oposición acompañe”.

Por último, Torres cargó contra la marcha que se realizará esta tarde en distintos puntos del país: “Tenemos que tratar de evitar la política y que quien quiera capitalizar políticamente esta situación, se meta. Podemos pensar distinto. Hoy no tenemos la certeza que ninguna medida es acorde. Y eso pasa en el mundo. Si se van a expresar, que lo hagan de una manera en la que no perjudiquen el sistema de salud”.