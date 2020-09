Los guardianes de Potrero de Loyola están atentos a la construcción del nuevo edificio de la escuela Proa

Finalmente, la Escuela Proa tendrá su propio edificio en Potrero de Loyola, en una nueva parcela pero dentro del mismo predio. Lo confirmó ayer la arquitecta Fernanda Testa en diálogo con RESUMEN. La encargada del gran proyecto afirmó que ya iniciaron las primeras tareas de análisis y movimientos del suelo y se prevé que en los próximos días comience la construcción.

El gran ecosistema de la laguna de la ciudad tiene sus guardianes atentos. El Proyecto Reserva Natural Potrero de Loyola es hoy una fuerte comunidad de vecinos y ambientalistas que vela por el cuidado de la flora y fauna del lugar. Si bien todavía no han conseguido la declaración de reserva que persiguen desde 2017, han sabido realizar sus acciones para que se preserve y valore como pulmón verde de la ciudad.

El edificio de la escuela local del Programa Avanzado de Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba se emplazará en una nueva parcela del predio, de la cual se esperan saber las coordenadas para corroborar que se tenga en cuenta la preservación del ecosistema del lugar.

“Estaremos atentos a esta nueva decisión y esperamos que sea en una zona donde no afecte a la flora y fauna del lugar. No nos oponemos a la creación de una nueva escuela siempre y cuando no se destruya nuestro monte” comunicaron desde sus propias redes.