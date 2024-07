«Los hábitos saludables pueden prevenir enfermedades cerebrovasculares»

Durante la mañana de este lunes, el doctor Pablo Scarnato, quien es neurólogo de la ciudad de Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en el marco de la Semana Mundial del Cerebro, habló de los cuidados que hay que tener al respecto: «Desde el año 2014, la Federación Mundial de Neurología empezó a establecer el Día Mundial del Cerebro para visibilizar las enfermedades cerebrales, pero sobre todo para visibilizar la parte de las enfermedades cognitivas. Todos los años tiene un lema distinto, y este año el lema es “Salud cerebral y prevención”».

«En general, la prevención de todo este tipo de enfermedades neurológicas o las que se pueden prevenir sobre todo los trastornos cognitivos y las enfermedades cerebrovasculares, todas van en dirección a que si hacemos lo que sea para prevenir enfermedades cardíacas, podemos usar para prevenir las enfermedades cerebrales», dijo.

En base a los cuidados, el doctor mencionó que «Esto entra la cuestión de hábitos saludables: actividad física regular, buena alimentación, las horas de sueño (descansar entre 6 y 8 horas), mantener una actividad social, mantener el cerebro activo con cosas nuevas, lectura, entre otras. Son herramientas básicas e importantes, aunque el cerebro no descansa nunca pero en ese momento de descanso es bueno para guardar información en la memoria».

«Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, por lo que podemos hacer una buena prevención. Estudiar idiomas mejora mucho la cognición, al igual que hacer cosas nuevas. Se necesita mayor actividad y más concentración. La prevención es general porque es de la salud cerebral. El tabaquismo no ayuda, es un factor de riesgo. Hay otras sustancias químicas que también afectan a la salud», expresó el profesional de la salud.

Además, Scarnato contó que «El incremento lo vemos porque la expectativa de vida a nivel cognitivo ha ido aumentando en la población. De igual manera, puede haber una vinculación directa con el consumo. El 1 o 2% de los trastornos son hereditarios, pero todo viene de la mano de los hábitos».

«La calidad de vida es no naturalizar ciertas cosas y llegar a la edad mayor siendo independiente. No necesariamente debe tener trastornos de memoria cuando uno llega a viejo, no hay que naturalizar eso. Como consulta neurológica pura a los 30/40 años, no es algo normal de ver pero se puede hacer para ver cuales son las cuestiones que están alterando la memoria. Lo que más ayudan son los crucigramas, sudoku. No hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse», finalizó.

Pablo Scarnato trabaja en el centro Medical Center, en la calle Paraguay 230, para quienes quieran realizar consultas respecto al tema. Lunes por la mañana y miércoles por la tarde. Solo consultas para adultos.