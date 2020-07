Los Indiecitos: piden donaciones de alcohol en gel y toallas de mano

El Merendero Los Indiecitos de Villa Satyta, Anisacate, está constantemente realizando actividades y colectas para que los niños que concurren allí y que por estos momentos no pueden hacerlo no dejen de recibir alimentos, abrigos y algún que otro mimo. En esta oportunidad, India, está pidiendo donaciones para el próximo día del niño, pero no quiere regalarles los clásicos juguetes, quiere brindarles alcohol en gel, jabón bacterial y toallas de mano.

India, en diálogo con RESUMEN, comentó que la idea surgió pensando en cómo hacer para que nos cuidemos entre todos. “Además de golosinas y caramelos, quiero regalarles este kit de higiene porque no todos los niños tienen su propio alcohol ni jabón bacterial o una toallita” expresó India.

Para donar o colaborar, podes comunicarte al 3516 613916, India.