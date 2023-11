Los más escuchados en Spotify 2023: ¿quiénes lideran el ranking en Argentina?

Este fue un año en el cual la Inteligencia Artificial tomó todo el protagonismo, pero llegó el momento más esperado por los melómanos: el Spotify Wrapped 2023. Esto significa que, la plataforma de streaming otorga la posibilidad de saber, de manera personalizada, cuáles son los artistas favoritos y las canciones más escuchadas de cada usuario.

Además de este ranking, Spotify ha lanzado un relevamiento anual de los artistas, álbumes, canciones, playlists y podcasts más escuchados de este año, tanto en Argentina como en el mundo. Y a partir de ello, hay grandes sorpresas.

El puesto número uno de los más escuchados se lo llevó Ke Personajes, la banda de cumbia liderada por Emanuel Noir que este año recorrió el país con sus conciertos y también logró decenas de hits. El segundo lugar es para Bad Bunny, una de las figuras más importantes del género urbano a nivel mundial.

En cuanto a los artistas argentinos que lideran esta lista, también debemos hablar de María Becerra, quien ocupa el puesto tres y este año se convirtió en la primera mujer argentina en agotar un estadio River Plate. En esta lista la sigue Duki, también desde el género urbano.

La lista se completa con Feid, quien se presentará en nuestro país el próximo marzo en el marco del Lollapalooza Argentina y el puesto seis es para Emilia, quien recientemente estrenó su disco “.Mp3”. Como era de esperarse, Bizarrap no podía faltar en la lista de los 10 más escuchados y se encuentra en el puesto siete.

Este ránking lo completan la banda cordobesa La K’onga, BM y Tini, una de las artistas pop más convocantes de todo el país, que este año también logró presentarse en diferentes partes del mundo.

En relación a las canciones con más streams en el país este 2023 fue “Un Finde”, el Crossover #2 de Big One con FMK y Ke Personajes. Al hit del año le siguió “Ya No Vuelvas (Versión Cuarteto)” de Luck Ra en el segundo lugar y luego nuevamente Big One en el tercer puesto con el Crossover #1, “En la Intimidad”, junto a Emilia Mernes y Callejero Fino.

Por el lado del top 3 de canciones en adelante, sigue siendo evidente la preferencia de los argentinos por la música bien nacional. Algunos de los éxitos que se destacaron este año fueron “M.A (Mejores Amigos)” de BM, “Los del Espacio” de LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK, “Pobre Corazón – En Vivo” de Ke Personajes, “Rara Vez” de Taiu y Milo J y “Adiós” de Maria Becerra.