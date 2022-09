Los nuevos locales no pagarán la tasa de Industria y Comercio

El proyecto fue propuesto por los concejales Roberto Urreta, Manuel Ortiz y Pedro Spinetti, y está relacionado al área comercial. El fin es eximir a todos aquellos nuevos comercios que se instalen a partir de ahora de la tasa de Industria y Comercio que se paga durante tres meses. Sabemos que los momentos más difíciles son cuando empieza un emprendimiento y esto es una forma de darles un acompañamiento. Además, se exime también de lo que se conoce como gastos de oficina, que es la tasa que se paga para dar el alta, que sería del mismo valor que una cuota más de Industria y Comercio. “Se trata de entender el panorama social y económico que estamos atravesando, muy complejo y que afecta a todos. Vimos la necesidad de seguir cerca de los vecinos, y también es una forma de incentivar a la gente a emprender”, expresó el concejal Manuel Ortiz.

En cuanto al panorama provincial, relacionado puntualmente con las modificaciones en el Gabinete del Gobernador Juan Schiaretti, Ortiz se refirió al nuevo puesto que ocupa hoy Facundo Torres, ex Ministro de Gobierno. “Lo he tomado con mucha alegría. Creo que Facundo es una persona con mucha iniciativa. Me he formado políticamente a su lado, y conozco su capacidad y compromiso. Estos cambios se hacen de acuerdo a las necesidades que tiene el Gabinete, como ha pasado también a nivel local. No me cabe duda de que va a ser un buen Ministro de Empleo”, aseguró.

Por último, con respecto al análisis de gestión luego de casi tres años de gestión, con un panorama sanitario dificultoso, con incertidumbres y con una post pandemia que ha acrecentado aún más los problemas sociales y económicos, el concejal reflexionó: “Estamos trabajando para seguir afrontando las problemáticas y buscar soluciones a los vecinos, aún en la adversidad que han significado estos años de pandemia y sus consecuencias. Hemos logrado desarrollar muchos proyectos que teníamos en carpeta que eran necesarios para el desarrollo de la ciudad. Creo que vamos a llegar al final de la gestión con todos los proyectos planteados concretados”.