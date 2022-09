“Los recortes siempre se realizan sobre el eslabón más débil, que es la discapacidad”

Hoy por la mañana, padres, prestadores, trabajadores y fundaciones que se desarrollan en torno a la discapacidad, se reunieron en una asamblea abierta en el espacio del Club Deportivo Norte para hablar sobre la aguda crisis que atraviesa este sector debido al recorte presupuestario que realizó el Gobierno Nacional recientemente hacia la salud y la educación. Durante la jornada hubo una ronda de oradores, donde Romina Zedjlik, miembro de la Fundación Por la Inclusión Plena, fue invitada a hablar sobre las personas con discapacidad, pero también se le dio la palabra a las personas del público, donde prestadores independientes se expresaron. “Esta situación nos preocupa a todos, prestadores, familias, personas con discapacidad. Fue una instancia muy dinámica y esperamos sacar algo productivo para que las cosas cambien”.

La luchadora por los derechos en discapacidad comentó que se trata de un recorte histórico. “Pareciera que siempre se realiza sobre el eslabón más débil, en este caso la discapacidad, cuando deberían empezar a reajustar y recortar al Estado mismo, no meterse con este colectivo, que siempre es el más vulnerado. No importa el color político que gobierne”, expresó Zedjlik.

Uno de los problemas puntuales es que los prestadores que trabajan en la discapacidad no cobran sus haberes desde hace varios meses. El asunto es que aparentemente, los fondos que se administran y que provienen del Fondo Solidario de Redistribución no están siendo depositados. Las obras sociales no financian las prestaciones con fondos propios, sino que lo hacen a través del Estado. Al parecer, este Fondo Solidario estuvo en crisis, pero ahora esos fondos fueron girados, aunque las obras sociales están utilizando los 60 días hábiles permitidos que tienen para depositarlos en las cuentas de los prestadores. El temor está en que las prestaciones en discapacidad se estaticen, explicó Zedjlik. “Esto implicaría que el Estado Nacional sería quien financia las prestaciones y ya no tendríamos una cara visible a quién reclamar. Si tuviésemos un Estado realmente comprometido, involucrado e interesado por la discapacidad, no habría problema, pero lamentablemente los hechos nos demuestran todo lo contrario. Esperamos que esto llegue a oídos del Ejecutivo y genere un cambio verdadero en torno a la discapacidad”, finalizó la miembro de la fundación.