Hoy comenzó la campaña de concientización en el centro Aterym, la cual se realiza desde hace varios años en el marco del Día Mundial del Riñón. “Es una campaña que lleva un mensaje muy claro que es anticiparse a un problema renal. Lo que hacemos es tratar de educar a la gente y explicarles cómo funcionan sus riñones, es con un análisis y una consulta gratuita”, comentó el Dr. Boni al equipo de Todo Pasa.

El profesional explicó que los riñones no dan síntomas hasta que no pierden el 80% de su capacidad, por lo que es de suma importancia el control periódico de estos órganos para asegurar que el paciente no llegue a este punto crítico. “Nosotros hemos pensado esta campaña que cuenta con varios pasos: en primer lugar, la admisión por la secretaria, luego una consulta médica, el tercer paso es el análisis y el cuarto paso es una charla educativa para pacientes y familiares donde se explica qué pacientes tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad renal”.

La campaña será esta semana de lunes a viernes de 8 a 10:30 hs, por orden de llegada. Si el paciente tiene mutual, puede solicitar el turno a través de la misma, si no, pueden colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a la ONG de El Litro AG. “Hace 6 años que la llevamos adelante. Esperamos alrededor de 25 y 30 personas por día y va aumentando a manera que avanza la semana. En marzo del 2020 se acercaron 520 personas. El 2021 no hicimos nada y arrancamos nuevamente este 2022”, comentó el Dr. Boni. Dentro de los factores de riesgo para presentar una enfermedad renal se encuentran: paciente de más de 50 años, diabetes, problemas cardíacos, un solo riñón, alguna enfermedad reumática, familiar con problemas renales. “Los resultados son como un semáforo. Tenemos que llegar antes de la luz roja”, señaló el especialista.

Por otra parte, el centro realizó un trabajo académico que fue presentado a nivel latinoamericano en el Congreso Latinoamericano de Nefrología sobre detección precoz en personas asintomáticas, el cual se hizo en 500 pacientes durante el 2020 y sirve de guía para otros médicos.