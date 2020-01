Los tiempos de la Justicia: “se quienes me robaron y donde estaban las cosas pero no hacen nada”

“Empezaron robándome las garrafas cuando yo estaba en el trabajo. Hago changas en las obras y vivo con mi hijo que trabaja conmigo. Los vecinos me decían quienes eran pero bueno, es gente de mal vivir y uno no puede meterse con ellos por temor, pero después entraban cuando querían“, comienza explicando el hombre que vive a pocas cuadras de Ruta 5.

En noviembre, los delincuentes entraron tras romper la puerta de madera trasera y le llevaron un Tv led y un equipo de música. “Fueron ellos porque los vio otro vecino y me dijo. Andaban venciendo las cosas en el barrio. Los denuncié pero nunca allanaron“, agrega el hombre quien tras el último robo sufrido la semana pasada, asegura haber llegado al hartazgo.

“Estaba en la casa de mi hermano. Nunca voy a ningún lado porque se que no se puede dejar sola la casa pero parece que me están mirando cuando salgo. No tardé nada, habrán sido 20 minutos y cuando volví me habían roto la puerta otra vez, destrozaron el candado, y me llevaron la plancha, ropa, una radio y platos y vasos de la cocina. A muchos les puede parecer poco pero yo no tengo nada, me cuesta comprar todo. Me cansé y fuí a la casa de esta gente, incluso vi mi radio en la mesa de ellos pero ni con esos datos los meten presos“.

Los tiempos de la Justicia

Claudio asegura que la segunda vez que le robaron, la Policía allanó la casa de los supuestos autores (quienes serían hermanos y uno de ellos menor de edad) pero que nunca recuperó nada. “Cuando van las cosas ya no las tienen, es obvio. Ya las vendieron o las sacaron. Estoy cansado“, culminó.

Imagen ilustrativa