Vicente Pérez logro una victoria más que importante el día de ayer al vencer por KOT al boxeador oriundo de Rio Ceballos Maximiliano Ávila. Esto lo coloca en 3 peleas profesionales disputadas y 3 ganadas por KOT. . La velada boxística denominada “Disputa Latina en las Sierras” se desarrolló en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz.

Desde el primer round el “Loco Blindi” salió a buscar la pelea con su derecha temible, y un agresividad que el rival lo sufrió. El oriundo de Rio Ceballos cayo dos veces a la lona, y Pérez siguió su estrategia para sacarlo de orbita. Ávila en el último asalto ya estaba muy golpeado y sangrando, a los 40 segundos , desde la esquina azul tiran la toalla que le da la tercera victoria por KOT al oriundo del Valle de Anisacate.

“Salí a tirar de una, pero después me frene un poco por que también recibí pero estuvo bueno me sentí, bien de aire y de potencia, y se comió la derecha que fue la que me dio la fuerza, se levantó dos veces del piso y seguimos peleando hasta que le tiraron la tolla”. Fueron las palabras del “Loco Blindi” que minutos después de terminada la pelea dialogó con Resumen.

Fue un trabajo duró el que realizo y fue un camino largo de preparación, y algo de lo hay que destacar del boxeador nacido en Valle de Anisacate es su constante agradecimiento a todos los que lo ayudan y ayudaron a llegar a donde está.

“Laburé tres meses a full, estoy agradecido a todos los que me ayudaron, y a los vecinos del Valle Anisacate tienen un campeón y se llama Vicente Martin Pérez EL CAMPEÓN DEL VALLE DE ANISACATE”.