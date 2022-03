Por el momento, se ha presentado una sola lista para el comicio que dará paso a la nueva comisión vecinal. En caso de que ninguna otra lista se presente, la elección se realizará de igual manera, respetando todos los procedimientos. La jornada de votos será el próximo sábado 9 de abril por la tarde. Todo Pasa dialogó con su actual presidenta vecinal, Mirta Contreras, quien encabeza nuevamente la lista única.

“Pensaba tomarme unas vacaciones, porque no sólo he sido presidenta, sino que también he estado en la comisión. Los vecinos están conformes, y si sigo adelante, es por ellos. Son sueños que tengo pendientes por cumplir después de dos mandatos que tuve, quiero seguir por mis amigos y vecinos, quienes piden que continúe”, expresó Mirta.

Durante sus dos mandatos anteriores, la comisión actual hizo la gestión para arreglar la subcomisaría, que estaba en total abandono, y que hoy brinda seguridad a los vecinos del barrio y alrededores. Además de tener una bandera que los identifique, Portales del Sol ha reunido dinero para colocar el nombre del barrio en la entrada, que se encuentra en la intersección de ruta C-45 y ruta 5. Por último, y más importante, el municipio les otorgó un terreno donde luego construirán su sede vecinal. “Nos iban a dar un contenedor, pero al final no se nos dio. Los talleres que dábamos desde el centro los hacíamos en mi casa, pero con la pandemia los tuvimos que suspender”. Por último, la actual presidenta vecinal dijo: “Esperamos ser escuchados por el municipio y seguir trabajando juntos”.