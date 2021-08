Lousteau y Martín Tetaz llegaron a Córdoba a apoyar a Juez-De Loredo

En el marco de la campaña mirando las PASO del 12 de septiembre, el ex Ministro de Economía de la Nación y Senador Nacional Martín Lousteau junto al economista y pre candidato a Diputado Nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Tetaz, llegaron esta mañana a Córdoba para brindar su apoyo a la lista “Cambiando Juntos” dentro de la alianza Juntos por el Cambio en la Provincia que está encabezada en el tramo de Senadores por Luis Juez y para Diputados está Rodrigo de Loredo.

Lousteau no aprovecha ocasión para hacerle la contra a Macri, de hecho, en el 2019 también vino a Córdoba pero a apoyar a Ramón Mestre en su intención de ser Gobernador de Córdoba. Hoy con Mestre en la lista oficial de Juntos por el Cambio, no le quedó otra al ex Ministro de Economía de Cristina Kirchner de venir a levantarle la mano a Rodrigo de Loredo y también reflotar su enemistad con Mario Negri.

“Estamos muy contentos que nos visiten“, manifestó De Loredo con respecto a la visita de los radicales. “Vinimos a Córdoba a apoyar la versión más fuerte de Juntos por el Cambio para poner freno y para transformar la realidad con coraje“, le dijo Lousteau a Clarín. “Sin ninguna duda, confío que Rodrigo y Luis son los mejores representantes que puede tener Juntos por el Cambio en Córdoba, ahora para poner freno y mañana para construir el futuro, porque ellos tienen vocación para gestionar y no para sentarse en una banca de por vida”, agregó el senador porteño.

La pre candidata a Senadora Nacional Soher El Sukaria criticó la visita de Lousteau manifestando que su lista “Jamás acompañaría la 125 por eso hoy estamos acá, en la Sociedad Rural, escuchando al campo y reafirmando el compromiso de siempre que no cambió a lo largo del tiempo ni de acuerdo al poder de turno“, dijo en un acto en Jesús María.

Foto: Noticias Argentinas