Lucas Murua no pudo en Buenos Aires

Lucas Murua tuvo una prueba importante en su carrera en Buenos Aires, en donde participo del selectivo EBI contra os mejores luchadores de Aregntina.

El luchador del Morro 555 no pudo lograr lo que fue a buscar, que era lograr la victoria para poder viajar a Cancún, al gran evento internacional del Eddi Bravo Invitacional.

Murua perdió en cuartos de final por Over Time en donde en esta ocacion la victoria no se la llevaba el que sumaba puntos sino pos sumicion. Si no se obtiene una sumisión en 10 minutos, el combate se va a extra-tiempo. En la prórroga se disputan tres rounds donde cada peleador tiene un turno para empezar con una posición dominante en la espalda del contrario o previa a palanca de brazo.

“La próxima será” fueron la palabras de Lucas. Sin duda es así el potencial lo tiene y las ganas también, y de eso se trata.