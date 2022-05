Luchó, buscó pero no pudo

Muchas expectativas habia en este gran partido que se disputó ayer en Alta Gracia, se enfrentaban los dos equipos punteros del Torneo Damas B1, AGR y San Martin de Villa María, ambos con 12 unidades.

Desde el minuto cero el equipo visitante fue a presionar bien arriba con el único o objetivo de poderse llevar los dos puntos para su casa, hasta ese momento era incertidumbre en el equipo local en donde el equipo de San Martín le cerraba todos los caminos al AGR para que no llegará con precisión.

Hasta que comenzó el segundo cuarto en donde el equipo local salió con otra mentalidad a presionar más arriba, a hacer valer su localia, luego de un Corner Corto que tuvieron las chicas que dirige Cacho Aguilera en donde fue muy bien, ejecutado, pero por esas cosas de la vida la bocha pica, y San Martín recupera la posesión saliendo un contragolpe que termina en córner corto, en donde la recepción no es buena pero la jugada termina en gol. Lejos de caerse anímicamente las chicas siguieron buscando poder llegar al empate surgieron algunas jugadas entre Flor Rodriguez y Martina Koszo pero que lamentablemente no pudieron terminar en el empate. Pero tanto buscaron las.chicas que en mi pocos minutos y con una acción Índividual de Florencia Rodríguez vino el tan ansiado gol para poner las cosas de manera parcial 1 a 1.

El tercer cuarto fue un momento del partido en donde ambos equipos buscaron en todo momento, fue de ida y vuelta, de mucha presión de juego fuerte. Pero ya casi en el final un acción por la parte izquierda de la cancha del equipo de visitante y un bochazo de por arriba que no puede controlar la arquera del AGR le da sobre el final del tercer cuarto la ventaja por 2 a 1 a San Martín.

Ya en el último tiempo jugó más el nerviosismo propio de un partido que se estaba escapando, las chicas locales seguían buscando aunque sea poder alcanzar el empate y quedarse con un punto que le servía para quedar todavía punteras, pero no se pudo. Aunque tuvo la posibilidad en el comienzo a través de un córner corto que se fue muy cerca del del arco. La dupla técnica apostó ya sobre el epílogo del partido en tener un jugadora más de campo y dejar afuera a su arquera, eso daba la pauta de lo que era el partido y no se querían quedar con las manos vacías. Pero lamentablemente no se pudo. Aunque lo buscó y quiso el AGR no se pudo quedar con los puntos y se ubica en la segundda posición del Campeonato.