Lucía Allende: “Muchas cosas no se vienen haciendo bien”

Esta mañana, Lucía Allende, concejal del bloque Radical, en diálogo con “Todo Pasa” tocó varias temáticas e hizo fuertes críticas al oficialismo.

Lucía Allende aclaró que -en consonancia a las decisiones del COE- se sigue sesionando cada quince días pero que su trabajo, de ninguna manera, se agota solamente en las sesiones. Aseguró que se vienen realizando tareas de manera diaria para poder atender a los vecinos que necesitan ser escuchados de manera urgente.

Recordemos que los Radicales hace un mes habían hecho un pedido de informes sobre la situación de los geriátricos de la ciudad y la edil recordó que estos informes fueron negados por el bloque oficialista, criticando fuertemente esta indiferencia.

En la última sesión tanto el Peronismo como el Radicalismo presentaron Proyectos de Ordenanzas para los geriátricos, con la intención de llevarse adelante de manera unificada, “pero esta intención no pudo ser”, aseveró Lucía, y enfatizó en los problemas que viene teniendo su regularización: que el ingreso de cuatro expedientes estuvo demorado dentro del municipio desde hacía varios años y que no saben cómo se manejaron ciertos permisos que deberían haber sido gestionados a través de otras dependencias municipales.

Allende, señaló que los geriátricos que no están en regla son eximidos de la tasa a pagar y esto “nos parece injusto, porque a los que sí están en regla y vienen trabajando bien, no se los exime. Defienden lo indefendible, no supieron responder nada de lo que planteamos”.

La Concejal no omitió el tema PAICOR, en el cual aseguraron encontraron varias irregularidades: “las órdenes de pago por leche estaban en el Tribunal de Cuentas pero no en los bolsones. Además, el padrón de la actualización tenía fecha incorrecta”, culminó la edil Radical