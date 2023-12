Allende: «Creemos que se pueden reducir los gastos pero no sólo hay que bajar los sueldos de los funcionarios»

Lucía Allende, concejal de Alta Gracia CRECE y electa por Alta Gracia Cambia, referente de la UCR, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre lo que viene en su segundo mandato en el Concejo Deliberante.

«Hoy es un día muy importante, comienza una nueva etapa institucional, con nuevos desafíos, una nueva manera de convivir legislativamente. Redoblando compromisos y esfuerzos y teniendo en cuenta los reclamos de los vecinos como eje» comenzó la edil.

Sobre las comisiones de las que será parte Allende en este período 2023-2027, contó: «El último día les manifesté a mis compañeros que este concejo nos ha desafiado a aprender un montón de cosas, a ver como resolvemos conflictos y cuestiones que hacen a la ciudad y eso se materializa a través de las diferentes comisiones. Voy a estar en la comisión de Hacienda y Obras y Servicios Públicos. Presupuesto ingresará esta semana. El local siempre va ligado al provincial, se vienen tiempos complejos donde los ejecutivos tienen que ajustar en gastos que no sean esenciales otra los vecinos y ajustar tarifaria que no sea un golpe tan duro para los bolsillos de los vecinos».

Con respecto a la medida que anunció el gobernador electo, Martín Llaryora, de reducir su sueldo y el de los secretarios, opinó: «Me parece muy buena, no son señales y gestos sino que son medidas concretas e incluso era una de nuestras propuestas, nosotros planteamos un 30%. Reducir gastos creo que es factible en Alta Gracia, creo que se llevará a cabo, es más, Llaryora lo mencionó ayer en su asunción. Y estas medidas aisladas no provocan un impacto tan grande hay que llevar adelante otras también».

Siguiendo con la misma temática, afirmó:«Con Leticia Luppi en el Tribunal de Cuentas hemos cuestionados los balances, las cuestiones presupuestarias, durante la pandemia y post pandemia, gastos en cortesías y homenajes, por ejemplo. Cuando hablamos de reducción nos referimos no sólo a la baja de los sueldos de la plata política, sino a los gastos en ítems que no son prioridades: en festejos que son necesarios pero pueden ser más austeros. La frutilla del postre es la obra de Avenida del Libertador: millones y millones de pesos que se invertirán allí, si es necesaria pero hay formas y formas de ejecutarla. Es necesario comprar una maceta que sale 300 mil pesos ¿o habrá otra que sale más barata? se puede afinar el lápiz…»

Teniendo en cuenta que el intendente electo, Marcos Torres, informó la reducción a cinco supersecretarías, dijo: «Se redujeron las secretarias pero hay que ver si tenemos muchos directores, el gasto es el mismo. El presupuesto se debía presentar antes del 7. Pensamos que mañana o pasado habrá una extraordinaria. Hemos pedido un borrador para analizarlo. Lo que me preocupa es el tema de la tarifaria: en Alta Gracia, es a partir del 1 de enero. En la situación en la que estamos, con una inflación del 130% de golpe de un mes a otro, es una barbaridad, teniendo en cuenta los tiempos, que sea paulatina, no tan lineal». «El municipio de Alta Gracia tiene superhábit y un plazo fijo, es bueno tener plata guardada. Habiendo ésto, podemos buscar una vuelta para que el aumento en la tarifaria no sea de una sola vez, esa será nuestra propuesta» agregó.

«Con Martín Barrionuevo vamos trabajando muy bien. Nos hemos puesto de acuerdo rápidamente, yo presidiré el bloque y él será el presidente provisorio del Concejo. Si bien tenemos perfiles distintos tenemos muchos puntos en común con la mirada para ayudar y trabajar por el vecino en equipo. Con respecto al partido, opinando desde lo personal, avanzaremos con autocrítitica, mirando hacia adelante en lo que se viene. Fue un año electoral complejo, con algunas de cal, otras de arena. Tengo mucha fe en las provincias que hemos recuperado. En Córdoba no ganamos la gobernación, tenemos más representación en la legislatura y en el departamento Santa María hemos obtenido comunas y ciudad vamos a trabajar con ellos sin dudas».

Ante la pregunta sobre la futura conducción de la UCR, a partir de las críticas internas de algunos históricos referentes, respondió: «Creo que hemos superado esas formas no nos han dado buenos resultados, lo que vale es el territorio que recorre, la capacidad, como uno manifiesta el cargo. Hay algunos viejos dirigentes que tienen que entender que la realidad ha ido cambiando, esas banderas ya no representan a la sociedad».

En relación al Encuentro de Colectividades, dijo: «Es la fiesta más importante de la ciudad, nos identifica a nivel nacional. Es parte de la idiosincracia y por ello hay que cuidarla y tratarla como tal. Recordemos que tenemos una ordenanza desde hace muchos años que no se está cumpliendo. No tenemos presentado el balance de la fiesta anterior, que se debe hacer antes de la conformación de la nueva comisión. Todo esto empaña el evento, sin necesidad. Hay una serie de cuestiones que se llevan a cabo, que hoy, dos meses antes, no están solucionadas y eso le hace mal a la fiesta. Estos festivales son inversiones, pero si no se es claro con los gastos, si una fiesta da pérdida, por ejemplo de 40 millones de pesos hay cosas que se tienen que rever si dejó mayor ganancia en los otros rubros».

«Espero que podamos hacer un concejo que debata más, que sea más amplio, no sólo con la oposición sino también con otras instituciones. Es justamente un órgano deliberativo. Hay temas importantes transporte, medio ambiente, agua, discapacidad, en la modernización del estado estamos muy atrás, en la habilitación de comercios. Para avanzar en esto necesitamos que esté legislado» expresó sobre este nuevo periodo.

Sobre las expectativas del gobierno de Torres, aseguró: «Creo que el gobierno que viene no va a ser ajeno a lo provincial y nacional. Espero esto de reveer los gastos, de la racionalidad que tenga diálogo, participación y mayor consenso. Las veces que pedimos a las autoridades que vinieran al concejo eran negados, esperemos que en ese sentido haya más diálogo. Espero que no abusen de su mayoría».