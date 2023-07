Luego de la indirecta de Benjamín Vicuña a Pampita en los Martin Fierro, habló Roberto García Moritán

El pasado domingo durante la entrega de los premios Martin Fierro, Benjamín Vicuña dio su mensaje de agradecimiento tras ser galardonado como “Mejor Actor Protagonista”, se vivió un raro e incómodo momento en la mesa donde se encontraban Pampita Ardohain y Roberto García Moritán.

“Argentina me dio un amor”, dijo el chileno durante su discurso. Automáticamente, las cámaras captaron la reacción de la ex esposa del actor y su actual pareja. A partir de ese momento, las reacciones del público no dudaron en aparecer en las redes sociales.

Por su parte, dicha frase fue interpretada como una indirecta hacia la modelo. Sobre la tensa situación, el político reconoció: «Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero, yo lo conozco mucho a Benjamín, tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”.

«Yo, sinceramente, creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea. Y el no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión», dijo Moritán en diálogo con LAM.

De igual manera, el político admitió su incomodidad ante la situación: “Por supuesto hubiera preferido que no pasara, es verdad. En ese momento la sensación fue rara”, y luego reveló que el actor chileno le escribió para aclarar la situación.

Por último, el candidato concluyó: “Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche, y lo importante es que los chicos entiendan que más allá de lo que pase en el día a día hay una familia que los contiene, que los acompaña, que los cuida y que siempre va a estar para ellos”.