Luis Juez: “No estamos laburando para los radicales”

Este sábado 24 de julio se presentaron listas de pre candidatos a Senadores y Diputados Nacionales en todo el país y en Córdoba, la alianza Juntos por el Cambio va las PASO con cuatro listas. Una de ellas, “Cambiando Juntos”, es encabezada por el actual Diputado Nacional Luis Juez en el tramo de pre candidatos para el Senado en sociedad política con el sector radical que se referencia en el Concejal de Córdoba Capital Rodrigo de Loredo, que se inscribió como primer pre candidato a Diputado Nacional de esa lista.

Esta tarde, se viralizo un audio en donde Juez le habla a un militante del Frente Cívico, que cuestiona el acuerdo suscripto entre el Diputado con De Loredo, y se puede escuchar como se refiere a sus aliados de la UCR: “No estamos laburando para los radicales, si ganamos las PASO arrancamos la carrera para que yo sea Gobernador de Córdoba. Esto es como el fútbol, hay domingos en donde no querés jugar contra determinado equipo por que no te gusta pero tenés que jugarlo por que el campeonato establece que ese domingo tenés que jugar contra ese rival. Estos son de los partidos que nosotros no quisiéramos jugar, pero para poder salir campeón lo tenemos que jugar. Uno no puede elegir en que partido juega y en que partido no, pero estamos en este espacio y en el 2023 vamos a ir para la Gobernación con el Frente Cívico”, descartando así la posibilidad de que su partido político siga en la Provincia aliado las demás fuerzas dentro de Juntos por el Cambio.

Cabe aclarar que la única radical que acompaña a Luis Juez como pre candidata a Senadora Nacional suplente es la Concejal y Presidenta del Bloque de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni. Aún no hay respuestas del sector radical de SUMAR a las declaraciones de su socio del Frente Cívico.

Escuchá el audio: