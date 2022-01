Luis Juez sobre el sorteo de Milei: «Me pareció un hecho horrible»

Luis Juez opinó este jueves sobre dos de los temas políticos del momento: el sorteo de la dieta que efectivizó el miércoles el diputado Javier Milei y del viaje de la titular del Pami, Luana Volnovich, a una exclusiva playa de México. Sobre el primer aspecto, Juez consideró que se trató de un hecho “horrible”. “Con la miseria y necesidad que hay. No lo ayuda a él y expone a la gente. En un país donde el 50 por ciento no tiene trabajo, que yo crea que porque tengo un sueldo público lo voy a rifar para a partir de ahí ver qué hago, no me gustó para nada”, sostuvo el senador en declaraciones radiales.

Juez dijo en el reportaje que él también ha donado parte de su sueldo, pero que nunca lo hizo público. “Hace muchos años que hago política y toda mi vida he compartido mi sueldo y no se enteró nadie. Te puedo dar nombre y apellido y DNI a donde va”, planteó. El líder del Frente Cívico opinó que le pareció “horrible” ver la puesta que se montó para el sorteo. Y agregó: “No tengo ninguna apreciación peyorativa contra Javier, pero me parece una conducta humillante. No es un tema de oficialismo u oposición sino de conducta humana”.

En tanto, sobre el viaje de la funcionaria del Pami, Juez consideró que “cada uno tiene derecho a tomarse las vacaciones donde quiere”, aunque aclaró que para lo que no hay “derecho” es a tener una doble vara para juzgar las conductas de otro, manifestó según La Voz del Interior.

“Lo que hace esto –continuó– es demostrar la doble moral que tienen los tipos que son categóricos, impiadosos, contundentes e inflexibles con el enemigo, pero cuando les toca a ellos te corren por izquierda, te quieren ridiculizar y le buscan la vuelta para que sientas una mala persona, un mal argentino, mal contribuyente y mal ciudadano”, sentenció. Juez afirmó que Volnovich debería tener “empatió” con los jubilados, a quienes consideró los “verdaderos pobres” que tiene el país”, por cobrar el haber mínimo que no supera los 30 mil pesos. “(Volnovich) debió hacer turismo en los lugares donde van a veranear los jubilados en el país. Ahí hubiera demostrado empatía”, concluyó.